Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Đoàn giám sát của Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội khóa XVI làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số

Theo báo cáo tại buổi làm việc, các xã, phường trong toàn tỉnh đã hoàn thành kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng; 923/923 tổ duy trì hoạt động, cơ bản bảo đảm đầu mối hỗ trợ người dân tại cộng đồng. Các tổ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, thanh toán số, định danh điện tử, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin và các tiện ích số thiết yếu; phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đang duy trì vận hành, bảo đảm các hệ thống thông tin của tỉnh hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Hạ tầng số bảo đảm 99,95% dân số được phủ sóng di động; tổng số thuê bao di động trên địa bàn tỉnh là 869.412, trong đó tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 93,79%; có 175.740 hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang, đạt tỷ lệ 84,61%.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Các hệ thống phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được các cơ quan, đơn vị duy trì sử dụng hiệu quả; 100% văn bản điện tử được luân chuyển trên môi trường điện tử và ký số, góp phần tích cực trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công việc, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành công việc...

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị tỉnh tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số tại địa phương; xác định những bất cập trong hệ thống quy định, chính sách, pháp luật, hạn chế trong tổ chức thực hiện; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn cũng ghi nhận những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên địa bàn để xem xét nhân rộng, đồng thời sẽ tổng hợp, đề xuất các kiến nghị cụ thể, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ địa phương.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh xác định chuyển đổi số phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, không chạy theo số lượng hệ thống, phần mềm. Chuyển đổi số đang từng bước đi vào các lĩnh vực cụ thể như giáo dục, y tế, kinh tế. Điển hình, trong giáo dục, tỉnh triển khai nền tảng hỗ trợ học tập, bước đầu áp dụng tại một số trường để đánh giá trước khi mở rộng. Trong lĩnh vực kinh tế, bên cạnh cửa khẩu số, tỉnh đẩy mạnh thương mại điện tử, livestream bán hàng, sáng tạo nội dung số... Tỉnh cũng quan tâm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó, chú trọng kỹ năng số thiết thực cho cán bộ cơ sở và người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương tiếp tục đơn giản hóa biểu mẫu, quy trình trên môi trường số; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin cơ quan nhà nước đã có... Qua đó, giảm thao tác, thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng chí tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cách làm, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn đúng vấn đề cần giải quyết, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, tạo ra giá trị thiết thực trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn Đoàn giám sát đã lựa chọn Lạng Sơn để thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và công tác chuyển đổi số. Đồng chí cho rằng, cuộc giám sát là dịp để tỉnh đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nhận diện rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc và tiếp thu các gợi mở để xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Từ thực tiễn địa phương, đồng chí nhấn mạnh: Lạng Sơn có những thuận lợi về chủ trương, nền tảng chuyển đổi số và dư địa phát triển kinh tế số, nhất là trong kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, du lịch, thương mại, logistics. Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt với điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân và cơ chế triển khai chuyển đổi số tại khu vực cửa khẩu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Trọng tâm của tỉnh là tập trung chuyển đổi số trong những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng rõ nét, phát huy lợi thế của tỉnh; tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng và nhân lực. Mỗi nhiệm vụ, khoản đầu tư phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, đối tượng thụ hưởng và hiệu quả mang lại, lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ và tinh thần làm việc trách nhiệm của tỉnh Lạng Sơn. Qua giám sát thực tế, Đoàn ghi nhận nhiều kết quả tích cực của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, làm rõ một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất giữa số liệu báo cáo và thực tế triển khai. Trong đó, cần quan tâm hơn đến tỷ lệ hồ sơ trực tuyến do người dân tự thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho thực hiện công tác chuyển đổi số; tăng cường liên thông, tái sử dụng dữ liệu và từng bước bổ sung nhân lực chuyên trách về kiến trúc dữ liệu, an toàn thông tin tại cơ sở. Đoàn đề nghị tỉnh tiếp tục đánh giá nguyên nhân, xác định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và những vấn đề cần sự hỗ trợ, tháo gỡ từ Trung ương, qua đó có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo đúng đề cương giám sát, bảo đảm đánh giá thực chất việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách về chuyển đổi số; làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Các mô hình, cách làm hiệu quả cần được đánh giá, đề xuất nhân rộng; số liệu phải được rà soát, thống nhất và kiểm chứng, làm cơ sở cho kết luận giám sát và kiến nghị hoàn thiện chính sách.