Thành lập chi bộ đầu tiên trong hợp tác xã tại Vô Tranh

Lãnh đạo xã Vô Tranh trao quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc và quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ.

Theo quyết định được công bố, Chi bộ Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc có 3 đảng viên. Đồng chí Tô Văn Khiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã, được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ.

Việc thành lập chi bộ giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã. Đồng thời phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm chè, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.

Lãnh đạo xã Vô Tranh đề nghị, Chi bộ Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc sớm xây dựng quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chi bộ cần chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên mới.