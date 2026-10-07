Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội”

Gia đình đồng chí Trần Bá Lâm có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 80 triệu đồng. Ngôi nhà có diện tích 192 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình tích lũy và huy động từ người thân. Trong quá trình thi công, Ban CHQS xã Sơn Lương đã hỗ trợ gia đình 60 ngày công san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đào cống thoát nước.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Hoàng Văn Chung - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà đồng đội” cho quân nhân Trần Bá Lâm.

Sau 6 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tạo điều kiện để gia đình đồng chí Lâm ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; góp phần để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc khánh thành công trình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.