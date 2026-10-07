Tín dụng tăng 11,59%, dòng vốn tiếp tục hướng vào sản xuất, kinh doanh

Thông tin tại Họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, đến ngày 30/9, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ. Quy mô tín dụng tăng thêm khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Về cơ cấu, khoảng 77,4% tổng dư nợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22% tổng dư nợ, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%. Một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng khá cao, trong đó tín dụng xuất khẩu tăng 33,32%, tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 39,62% so với cuối năm 2025.

Theo đại diện Vụ Tín dụng, cơ cấu này cho thấy dòng vốn tiếp tục tập trung vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, phù hợp với định hướng điều hành của NHNN từ đầu năm.

Cùng với tăng trưởng tín dụng chung, một số chương trình tín dụng trọng điểm tiếp tục được triển khai. Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP, từ quy mô ban đầu 120.000 tỷ đồng với 4 ngân hàng thương mại nhà nước tham gia, đến nay chương trình đã có 11 ngân hàng thương mại tham gia, với quy mô hơn 153.000 tỷ đồng.

Lãi suất chương trình đã được điều chỉnh 6 lần, hiện ở mức 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà. Chủ đầu tư được hưởng lãi suất ưu đãi trong 3 năm, còn người mua nhà trong 5 năm.

Riêng với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, thời gian ưu đãi kéo dài 15 năm. Trong 5 năm đầu vay vốn, lãi suất thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước; trong 10 năm tiếp theo, mức chênh lệch là 1%/năm.

Thiết kế, đồ họa: Hồng Sơn

Đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay của chương trình đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025; dư nợ đạt khoảng 14.300 tỷ đồng. Trong đó, cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội có doanh số giải ngân khoảng 577 tỷ đồng, dư nợ khoảng 531 tỷ đồng.

Làm rõ thêm về kết quả triển khai chương trình, ông Nguyễn Xuân Bắc cho biết, nguồn cung nhà ở xã hội thời gian qua còn hạn chế. Trước thực tế này, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều giải pháp nhằm cải thiện nguồn cung, qua đó số tiền cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ thi công, trên cơ sở khối lượng hoàn thành và nhu cầu của chủ đầu tư dự án.

Để góp phần thúc đẩy tiến độ, thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các NHNN chi nhánh khu vực và các tổ chức tín dụng tích cực triển khai chương trình, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng theo dõi tình hình thực hiện.

Một chương trình khác đang được triển khai là gói tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược với quy mô 500.000 tỷ đồng. Chương trình có 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, thời gian triển khai đến hết năm 2030. Theo cơ chế của chương trình, lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu từ 1-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay, với thời gian ưu đãi tối thiểu 2 năm. Đến ngày 31/8/2026, dư nợ tín dụng của chương trình đạt khoảng 16.910 tỷ đồng.

Theo đại diện Vụ Tín dụng, thời gian tới dự kiến có nhiều dự án lớn được triển khai và có nhu cầu vốn lớn. Trên cơ sở nhu cầu vốn tín dụng của từng dự án, các ngân hàng thương mại sẽ xem xét cho vay theo quy định. Về phía NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai chương trình.

Đáng chú ý chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục mở rộng quy mô so với thời điểm bắt đầu triển khai. Từ quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực lâm sản, thủy sản, sau 4 lần nâng quy mô và mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia, quy mô chương trình hiện đạt 185.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 238.120 tỷ đồng, tương đương 128,7% quy mô chương trình, với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân.

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, đến nay chương trình đã vượt quy mô đề ra. Do đó, ngày 25/9/2026, NHNN có Công văn 8839/NHNN-TD yêu cầu 18 ngân hàng thương mại tham gia chương trình báo cáo, đánh giá kết quả triển khai và đề xuất định hướng trong thời gian tới, làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục triển khai chương trình.

Bên cạnh các chương trình tín dụng trên, chính sách hỗ trợ vốn cho lĩnh vực du lịch cũng nhận được sự quan tâm tại họp báo. Theo đại diện Vụ Tín dụng, trên cơ sở chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, NHNN đã cho phép các tổ chức tín dụng trong năm 2026 không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng so với cuối năm 2025 vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Chính sách này nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi hơn để đầu tư, nâng cấp cơ sở lưu trú và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đồng thời, dòng vốn tín dụng được định hướng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo giá trị gia tăng, tạo việc làm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.