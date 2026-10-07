Thị trường ô tô Việt đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2026

Thị trường ô tô Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Theo dữ liệu tổng hợp, các doanh nghiệp đã bán tổng cộng 432.548 xe tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, tăng gần 26,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm 6 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Singapore.

Động lực quan trọng của thị trường ô tô Việt Nam đến từ đà tăng trưởng mạnh của thương hiệu nội địa VinFast. Trong 8 tháng đầu năm 2026, hãng đã bán 154.073 ô tô điện tại thị trường trong nước, tăng khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Ảnh: VinFast.

Đà tăng trưởng của VinFast góp phần đáng kể vào mức tăng chung của thị trường, trong bối cảnh nhu cầu đối với ô tô điện tiếp tục mở rộng tại Việt Nam.

Xét về quy mô doanh số, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong nhóm 6 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Indonesia tiếp tục dẫn đầu với 594.984 xe, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Malaysia đứng thứ hai với 530.478 xe, tăng 2,6%. Đây là sự thay đổi đáng chú ý khi Malaysia vượt qua Thái Lan về doanh số trong 8 tháng đầu năm.

Thái Lan đứng thứ ba với 465.971 xe, tăng 16,6%. Kết quả này cho thấy thị trường ô tô Thái Lan đang có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn sụt giảm.

Mức tiêu thụ của thị trường ô tô Đông Nam Á có sự thay đổi

Sự thay đổi này cho thấy vị thế của thị trường ô tô Việt Nam đang được cải thiện đáng kể trong khu vực. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng chung của nhu cầu mua xe, sự phát triển nhanh của phân khúc ô tô điện cũng tạo thêm động lực cho thị trường.

Thái Lan cũng ghi nhận nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng xe điện hóa. Đây là một trong những yếu tố góp phần giúp doanh số ô tô tại quốc gia này tăng 16,6% trong 8 tháng đầu năm.

Mức tiêu thụ của thị trường ô tô Đông Nam Á có sự thay đổi

Ở chiều ngược lại, Philippines và Singapore ghi nhận mức giảm doanh số. Philippines bán 271.336 xe, giảm 11,1%, trong khi Singapore tiêu thụ 36.646 xe, giảm 24%. Tại Philippines, giá xăng dầu tăng cao gây sức ép lên nhu cầu mua xe. Hoạt động kinh doanh tại nước này cũng chịu ảnh hưởng từ tình trạng ngập lụt kéo dài trong hai tháng gần đây.

Như vậy, trong nhóm 6 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, 4 thị trường gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cùng tăng trưởng, trong khi Philippines và Singapore giảm doanh số.

Với mức tăng gần 26,6%, Việt Nam không chỉ duy trì vị trí thứ tư về quy mô tiêu thụ mà còn nổi bật về tốc độ tăng trưởng. Nếu xu hướng này tiếp tục trong những tháng cuối năm, khoảng cách doanh số giữa Việt Nam và Thái Lan có thể tiếp tục được thu hẹp.