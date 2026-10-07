Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Giám đốc chi nhánh NHCSXH thành phố Phan Văn Pháp báo cáo tại phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, nhất là các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/9 đạt 6.399,1 tỷ đồng, tăng 719,4 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ nguồn vốn Trung ương giao.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, NHCSXH Chi nhánh thành phố Huế đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn trong tổ chức triển khai các chương trình tín dụng.

Cùng với nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tiếp tục được quan tâm bổ sung. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 473,2 tỷ đồng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, đồng thời tạo thêm nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng quy mô tín dụng, thành phố luôn xác định tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Đến ngày 30/9, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,11% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn ở mức 0,06%. Đây là kết quả cho thấy công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và thu hồi nợ được triển khai thường xuyên, góp phần bảo đảm nguồn vốn chính sách được sử dụng an toàn, đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tăng cường huy động và bổ sung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở, chủ động rà soát nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của NHCSXH Chi nhánh thành phố Huế trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý nguồn vốn, bảo đảm tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả thực chất; gắn hoạt động cho vay với hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội. Trong những tháng cuối năm, các thành viên Ban đại diện, NHCSXH Chi nhánh thành phố Huế, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp, chủ động rà soát nhu cầu vay vốn tại cơ sở, không để người dân thuộc diện thụ hưởng chính sách thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, hiệu quả tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng dư nợ mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn vốn ưu đãi thành sinh kế, việc làm và thu nhập bền vững cho người dân. Vì vậy, cùng với mở rộng tín dụng, cần đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý và sử dụng vốn; tăng cường hướng dẫn, đồng hành với người vay trong quá trình triển khai phương án sản xuất, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao khả năng phát huy hiệu quả nguồn vốn, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn trong quản lý, giám sát nguồn vốn; thường xuyên rà soát chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ quá hạn. Qua đó, bảo đảm nguồn vốn chính sách được sử dụng an toàn, đúng đối tượng, đúng mục đích, tạo tác động thực chất đối với đời sống người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.