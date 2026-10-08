Vượt khó, kiến tạo giá trị

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng và yêu cầu của thị trường ngày càng cao, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đã năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, tiết giảm chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nỗ lực phát triển

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 6.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 83.000 tỷ đồng. Trước những khó khăn của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường để duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị My Hương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cho biết: Thời gian qua, giá nhiên liệu có những thời điểm tăng cao, kéo theo chi phí vận tải và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động logistics tăng. Cùng với đó, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và thời gian giao nhận ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thích ứng. Theo đó, công ty đã rà soát, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện, cơ sở vật chất, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Doanh nghiệp cũng thường xuyên nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và điều chỉnh hoạt động phù hợp với thị trường. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục ổn định và đạt kết quả tích cực. Năm 2025, doanh thu công ty đạt trên 627 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 46 tỷ đồng. Hiện công ty tạo việc làm cho gần 700 lao động với thu nhập bình quân khoảng 14,5 triệu đồng /người/tháng.

Không chỉ Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng nỗ lực duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Hằng năm, khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng vào ngân sách, góp phần tạo nguồn lực để tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh cũng đang từng bước thích ứng với yêu cầu của thị trường. Các HTX đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Giám đốc HTX Chế biên nông sản Lụa Vy (ở giữa) quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua livestream

Điển hình như HTX Chế biến nông sản Lụa Vy (xã Quan Sơn), từ lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản của địa phương, HTX đã xây dựng hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Bà Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX cho biết: Trong quá trình hoạt động, HTX cũng gặp không ít khó khăn khi chi phí nguyên liệu, sản xuất tăng; người tiêu dùng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Để thích ứng, HTX đã chủ động điều chỉnh phương thức sản xuất, đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình chế biến và đa dạng hóa sản phẩm. Cùng với đó, HTX quan tâm xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, mở rộng các kênh tiêu thụ. Đến nay, HTX có 2 sản phẩm được công nhận OCOP là trà diếp cá và trà ổi rừng. Đây là động lực để HTX tiếp tục phát triển.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 620 HTX; doanh thu bình quân đạt khoảng 800 triệu đồng/HTX/năm. Các HTX tạo việc làm thường xuyên cho tổng số khoảng 8.550 lao động với thu nhập đạt từ 5–10 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh phát triển sản xuất, các HTX ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đến nay, các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn có 112 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; có khoảng 70 HTX nông nghiệp tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Lan tỏa trách nhiệm

Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, doanh nghiệp và HTX trên địa bàn tỉnh còn quan tâm, triên khai các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và chung tay cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2026

Bà Ngọc Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Y tế Thiên Ngọc Lan cho biết: Công ty luôn tích cực hưởng ứng các chương trình do địa phương phát động, quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các hoạt động vì cộng đồng. Từ năm 2025 đến nay, công ty đã ủng hộ khoảng 2 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Không chỉ riêng Công ty TNHH MTV Y tế Thiên Ngọc Lan, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực duy trì hoạt động, chủ động thích ứng, tìm kiếm cơ hội và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đóng góp cho phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và địa phương. Thời gian tới, hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường đối thoại, nắm bắt và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, chính sách, mở rộng kết nối và nâng cao năng lực hoạt động. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ngày càng đoàn kết, phát triển.

Với tinh thần chủ động thích ứng, nỗ lực vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh đang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo dựng những giá trị thiết thực. Đây sẽ là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp, HTX tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và sự phát triển chung của tỉnh.