Mẹ Chủ tịch AgriS và doanh nghiệp liên quan bán gần 90 triệu cổ phiếu SBT

Ảnh minh họa. Nguồn: AgriS

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 8/10, bà Huỳnh Bích Ngọc, thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã SBT), đã bán hơn 55,7 triệu cổ phiếu SBT.

Sau giao dịch, bà Ngọc còn nắm giữ gần 14,45 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, so với mức 7,49% trước đó. Báo cáo cho thấy lượng cổ phiếu giao dịch đã bao gồm cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu SBT425026.

Cùng ngày 8/10, bà Ngọc tiếp tục đăng ký bán hơn 10,1 triệu cổ phiếu SBT. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu bà nắm giữ dự kiến giảm xuống còn khoảng 4,3 triệu đơn vị, tương ứng 0,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đồng thời, CTCP Đầu tư Thành Thành Công, doanh nghiệp do bà Ngọc làm Tổng giám đốc, cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 77,3 triệu cổ phiếu SBT đang nắm giữ, tương ứng 8,27% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp này sẽ không còn trực tiếp sở hữu cổ phiếu SBT.

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/10 đến 12/11/2026 theo phương thức thỏa thuận, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 8/10 của cổ phiếu SBT ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu, tổng lượng cổ phiếu mà bà Ngọc và Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán có giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Giá trị thực tế sẽ phụ thuộc vào mức giá và khối lượng giao dịch thành công.

Tổng cộng, bà Huỳnh Bích Ngọc và Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán 87,4 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàn tất, tổng lượng cổ phiếu SBT do bà Ngọc và các bên liên quan nắm giữ dự kiến giảm từ gần 212,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 22,75%, xuống khoảng 125,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,40%, nếu các giao dịch đăng ký hoàn tất.

Trong nhóm cổ đông liên quan, bà Đặng Huỳnh Ức My - con gái bà Ngọc, đồng thời là Chủ tịch HĐQT AgriS, hiện nắm giữ gần 120,8 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng 12,92% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Bà My mới hoàn tất mua 11 triệu cổ phiếu SBT trong giai đoạn từ ngày 8/9 đến 21/9/2026 theo phương thức thỏa thuận.

Trong diễn biến khác, AgriS đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025-2026, dự kiến tổ chức ngày 2/11/2026 tại TP HCM theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Tại đại hội, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông xem xét kế hoạch kinh doanh niên độ 2026-2027 với mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng. Ngoài ra, AgriS dự kiến trình phương án chia cổ tức niên độ 2025-2026 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% và bầu bổ sung hai thành viên độc lập HĐQT.