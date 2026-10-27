Vũ khí đặc trị bầy đàn UAV

Đạn đánh chặn của hệ thống Contra.

Vũ khí được công ty quốc phòng Helsing công bố chính là Contra. Đây là một hệ thống phòng không tự động được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo và được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa quy mô lớn.

Contra được trang bị 2 loại tên lửa đánh chặn thế hệ mới là AD-1 Inferno và AD-2 Ambush.

Theo Helsing, Contra kết hợp dữ liệu từ các cảm biến và vũ khí thành một bức tranh không trung duy nhất, cho phép nó phát hiện và đánh chặn hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn UAV và tên lửa đang bay tới cùng một lúc, trong khi người điều khiển vẫn giữ quyền kiểm soát các quyết định và ưu tiên mục tiêu thông qua phần mềm chỉ huy và kiểm soát Altra.

Công ty không nêu tên bất kỳ khách hàng nào, không cho biết khi nào hệ thống có thể đi vào hoạt động, hoặc tiết lộ liệu các tên lửa đánh chặn đã được thử nghiệm bay hay chưa.

Nhà sản xuất tiết lộ, AD-1 Inferno là đạn đánh chặn phản lực có khả năng bay lượn trên không, hoạt động theo đàn và tái tấn công mục tiêu nếu đánh trượt trong lần tấn công đầu tiên, điều mà Helsing cho rằng rất phù hợp khi đối phó với các UAV phản lực tốc độ cao.

Trong khi đó, AD-2 Ambush sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn để đánh chặn nhanh, đạt tốc độ Mach 2.5 với tầm bay hơn 20km và được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa bay ở độ cao lớn hơn.

Cả hai loại tên lửa đều được phóng từ các thùng chứa, nhận cập nhật quỹ đạo trong khi bay từ các trạm radar mặt đất của Contra và mang theo đầu dò radar riêng để tìm mục tiêu trong giai đoạn cuối của chuyến bay, cho phép chúng hoạt động vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết xấu.

Helsing cho biết hệ thống này cũng có thể tích hợp các loại vũ khí của bên thứ ba như các tên lửa đánh chặn khác, laser chống máy bay không người lái, súng và các hệ thống dựa trên mạng trong vòng vài ngày, và rằng họ đã và đang trình diễn một số sự tích hợp như vậy cho các khách hàng quân sự.

Cũng theo Helsing, họ sẽ sản xuất hàng loạt các tên lửa đánh chặn tại nhiều cơ sở của mình với giá thấp hơn đáng kể so với các tên lửa đánh chặn hiện có, mặc dù họ không đưa ra giá thành đơn vị.

"Contra chấm dứt tình thế tiến thoái lưỡng nan trong phòng không: UAV chậm chạp chỉ hoạt động trong điều kiện thời tiết tốt, hoặc tên lửa trị giá hàng triệu USD bắn vào các mục tiêu sản xuất hàng loạt giá rẻ.

Trí tuệ nhân tạo của Contra liên kết các cảm biến và thiết bị tác chiến hiện có trong thời gian thực và bổ sung thêm các tên lửa đánh chặn AD-1 và AD-2.

Với động cơ tối tân, đầu dò radar hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết với chi phí thấp và hai chuỗi cung ứng độc lập của châu Âu, chúng mang lại ưu thế hỏa lực tự động ở độ cao lên đến 10km với chi phí hợp lý và ở quy mô công nghiệp", Niklas Köhler, đồng sáng lập kiêm chủ tịch của Helsing nói.