Hai nông dân nghiên cứu, chế tạo máy đóng túi chè tự động

Anh Tống Quốc Đôn và anh Hoàng Anh Vũ tập trung kiểm tra, hoàn thiện từng chi tiết của chiếc máy đóng túi chè tự động.

Từ những trục trặc của máy móc trong quá trình sản xuất đến bài toán chi phí đầu tư thiết bị, anh Tống Quốc Đôn, Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông sản Phú Lương, xã Hợp Thành, nhận thấy cần chủ động tìm giải pháp phù hợp thay vì phụ thuộc vào máy móc nhập khẩu.

Những khó khăn thực tế đã thôi thúc anh tìm tòi, nghiên cứu và từng bước hiện thực hóa ý tưởng chế tạo máy đóng túi chè tự động.

Không có điều kiện đầu tư đồng bộ thiết bị mới, anh Đôn lựa chọn tận dụng các linh kiện, máy móc sẵn có, nghiên cứu kết nối và cải tiến để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Từ lựa chọn thiết bị, lắp ráp đến vận hành thử, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tính toán và điều chỉnh phù hợp.

Anh Đôn chia sẻ: Chúng tôi tận dụng tối đa thiết bị sẵn có để giảm chi phí đầu tư, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu sản xuất. Trong quá trình chế tạo, từng công đoạn đều được vận hành thử, kiểm tra và điều chỉnh liên tục cho đến khi đạt yêu cầu.

Anh Tống Quốc Đôn tỉ mỉ mài giũa từng chi tiết, bảo đảm độ chính xác trước khi lắp ráp thiết bị.

Để hiện thực hóa ý tưởng, anh Đôn có thêm người đồng hành là anh Hoàng Anh Vũ, người từng làm việc tại một số công ty nước ngoài trong lĩnh vực lắp ráp, lập trình và thiết kế hệ thống điện, chip điện tử.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất chè của anh Đôn và kiến thức chuyên môn về kỹ thuật của anh Vũ tạo nền tảng để hai người cùng nghiên cứu, chế tạo thiết bị.

Anh Vũ cho biết: Trước hết, chúng tôi muốn tạo ra sản phẩm phục vụ chính nhu cầu của mình, đồng thời có môi trường để phát triển, hoàn thiện khả năng nghiên cứu, chế tạo. Xa hơn, chúng tôi mong muốn đưa sản phẩm đến với bà con, có thể hỗ trợ kỹ thuật ngay tại địa phương, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn và chi phí cũng linh hoạt, phù hợp hơn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, hai anh lựa chọn hướng chế tạo tận dụng thiết bị phù hợp, chủ động trong lắp ráp và điều chỉnh, tránh đầu tư vào những giải pháp công nghệ phức tạp vượt quá khả năng và nhu cầu sử dụng. Cách làm này hướng tới giảm chi phí ban đầu, đồng thời tạo thuận lợi cho việc bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện khi cần thiết.

Để thiết bị có thể vận hành ổn định, quá trình thử nghiệm và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật vẫn cần được thực hiện kỹ lưỡng. Với anh Đôn và anh Vũ, mỗi lần vận hành thử là dịp kiểm tra khả năng hoạt động, phát hiện những điểm chưa phù hợp để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

Anh Hoàng Anh Vũ vận dụng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực công nghệ để cùng cộng sự nghiên cứu, cải tiến thiết bị phục vụ sản xuất chè.

Tại nơi chế tạo, hai anh đang kiểm tra từng bộ phận của chiếc máy. Các chi tiết được lắp ráp, vận hành thử rồi điều chỉnh, từng bước đưa ý tưởng từ những tính toán ban đầu đến gần hơn với yêu cầu sản xuất thực tế.

Hiện chiếc máy đóng túi chè tự động đang được hai anh khẩn trương hoàn thiện, hướng tới trưng bày, giới thiệu tại Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026. Đây là dịp để giới thiệu kết quả nghiên cứu, chế tạo, đồng thời giúp hai anh tiếp nhận ý kiến, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và đánh giá khả năng ứng dụng rộng rãi hơn.

Từ những khó khăn trong sản xuất chè ở Hợp Thành, ý tưởng chế tạo chiếc máy đóng túi tự động đã từng bước được hiện thực hóa bằng sự chung sức của hai người cùng đam mê.

Sản phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, song câu chuyện phía sau cho thấy giá trị của việc đưa tri thức kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Khi người làm nghề chủ động tìm tòi, sáng tạo, những cải tiến thiết thực có thể bắt đầu ngay từ công việc thường ngày, góp phần đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao giá trị chè quê hương.