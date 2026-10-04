'View' không phải thước đo sự thật

Bởi lẽ, cố tình dựng chuyện, khiêu khích tạo mâu thuẫn, thậm chí bóp méo sự việc sai đi bản chất ban đầu hòng “giật gân”... có thể quy đổi thành thu nhập và tiếng tăm. Tin giả, vì thế, không còn là sự cố ngẫu nhiên, mà đã thành một thứ “nghề” có người làm, có người cổ vũ.

Đối tượng chịu thiệt thòi trước hết là cá nhân bị bôi nhọ, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do lời đồn, cộng đồng hoang mang trước thông tin nhiễu loạn. Về lâu dài, nếu không được chấn chỉnh kịp thời, những hiện tượng này sẽ bào mòn niềm tin xã hội. Bởi vậy, cần nghiêm trị kịp thời mọi hoạt động lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, trục lợi.

Bên cạnh đó, mỗi người cần ý thức rằng, từng lượt xem hay chia sẻ vội vàng đều đang tiếp sức cho hành vi này. Hãy tỉnh táo, kiểm chứng trước khi tin và lan truyền - đó cũng là một phần trách nhiệm công dân trong xã hội số.