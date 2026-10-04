Bộ Y tế cảnh báo An cung Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên chưa được cấp phép

Ngày 2/10, ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký văn bản gửi Công ty TNHH Shopee và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc quản lý sản phẩm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc, hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột quỵ, tai biến” đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee).

Hình ảnh An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên được Cục An toàn thực phẩm cảnh báo - Ảnh: BYT

Theo quy định sản phẩm này phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì mới được phép lưu thông trên thị trường. Qua tra cứu, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nêu trên.

Để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; xác minh thông tin và ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc nêu trên nếu chưa đáp ứng quy định pháp luật. Kết quả báo cáo bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm.

Đồng thời Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử tiến hành xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, đề nghị yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm nêu trên và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.