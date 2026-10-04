140 giáo viên, trẻ mầm non được trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4-10), ngày 3-10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho 20 giáo viên và 120 trẻ của Trường Mầm non Bella, phường Ninh Hòa.

Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ đã phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Nội dung tuyên truyền gắn với việc bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, học tập, giúp giáo viên và trẻ nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Bên cạnh phần tuyên truyền, giáo viên và trẻ được làm quen với trang phục, thiết bị của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; tham gia trải nghiệm, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy với sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ. Việc kết hợp giới thiệu kiến thức với trải nghiệm thực tế giúp những nội dung về an toàn PCCC trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn đối với trẻ mầm non.

Trẻ mầm non thích thú với phần trải nghiệm phương tiện chữa cháy.

Giáo viên thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay.

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5, thông qua chương trình, giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác bảo đảm an toàn tại nhà trường; trẻ mầm non bước đầu làm quen với kỹ năng tự bảo vệ và thoát nạn khi có sự cố. Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong xây dựng môi trường học tập an toàn.