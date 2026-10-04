Siết chặt quản lý, ngăn chặn vi phạm trong khai thác thủy sản

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng hướng dẫn ngư dân sử dụng mã “QR kép” để tra cứu quy định pháp luật và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đưa pháp luật đến gần ngư dân

Tại các bến cá, khu neo đậu và trạm kiểm soát Biên phòng, việc tuyên truyền pháp luật được các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức theo hướng trực quan, dễ tiếp cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền các quy định về khai thác thủy sản, thủ tục hành chính, ghi chép nhật ký khai thác, lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình, thu hút 3.775 lượt người tham gia. Đồng thời, các tổ công tác còn xuống tàu cá, bến bãi, khu neo đậu để tuyên truyền, nhắc nhở, phát hơn 7.500 tờ rơi, tờ gấp; hệ thống truyền thanh cơ sở được sử dụng với hàng trăm lượt tuyên truyền. Cách làm này giúp thông tin pháp luật đến được với nhiều nhóm ngư dân, nhất là những người thường xuyên làm ăn dài ngày trên biển. Cùng với tổ chức hội nghị, phát tờ rơi, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn hướng dẫn ngư dân sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu quy định trước mỗi chuyến vươn khơi.

Một trong những cách làm mới là mô hình “QR kép” (tức mã phản hồi nhanh kép), gồm cẩm nang số phòng, chống khai thác IUU và kênh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm. Trong tháng 8/2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã lắp đặt các bảng mã tại 11 địa điểm gồm bến cá, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và khu neo đậu tránh trú bão, đồng thời cấp phát hàng nghìn mã dán cho ngư dân. Trong đó, mã thứ nhất liên kết với cẩm nang số về phòng, chống khai thác IUU. Nội dung gồm video ngắn, đồ họa thông tin và tài liệu trực quan, giúp ngư dân tra cứu ngay tại bến. Mã thứ hai tạo kênh tiếp nhận phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các vi phạm khác ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Cách làm này giúp người dân tiếp cận pháp luật thuận tiện hơn, đồng thời mở thêm kênh để nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển.

Trung tá Lê Ngọc Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết: “Phần lớn ngư dân hiện nay sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet, vì vậy, tích hợp cẩm nang số phòng, chống khai thác IUU vào mã “QR kép” tạo thuận lợi cho người dân tra cứu mọi lúc, mọi nơi, đồng thời giảm chi phí in ấn. Từ khi triển khai, hệ thống đã ghi nhận hàng nghìn lượt tra cứu và hàng chục tin báo. Công nghệ đang trở thành một “cánh tay nối dài” để pháp luật đến gần hơn với ngư dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tràng Cát phát tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản. Ảnh: Nguyễn Khánh

Kiểm soát chặt từ bến, xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tại Đồn Biên phòng Tràng Cát, công tác đăng ký, kiểm chứng, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến được duy trì chặt chẽ. Các phương tiện chỉ được giải quyết thủ tục rời bến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Cùng với kiểm tra hồ sơ, cán bộ Biên phòng chú trọng tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, điều kiện an toàn của phương tiện, thành phần lao động và giấy tờ liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đồng thời nhắc nhở thuyền trưởng, chủ tàu không đưa phương tiện sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, không tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Trung tá Đinh Văn Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tràng Cát cho biết: “Đơn vị xác định rõ nguyên tắc tàu cá không bảo đảm điều kiện sẽ không được giải quyết thủ tục xuất bến. Đồng thời, thông qua kiểm soát tại bến và tuần tra trên biển, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Thực tế cho thấy, bên cạnh phần lớn ngư dân chấp hành nghiêm quy định, vẫn có trường hợp cố tình đối phó với lực lượng chức năng bằng việc tự ý ngắt thiết bị giám sát hành trình, làm gián đoạn dữ liệu quản lý tàu cá, gây khó khăn cho việc phát hiện tàu vượt ranh giới, hoạt động sai vùng, sai tuyến. Vụ việc liên quan tàu cá HP-00186-TS là ví dụ điển hình. Ngày 10/5, tại khu vực bến Ông Còng, khu neo đậu Mắt Rồng, tổ công tác của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát hiện Đinh Như Trung, sinh năm 1993, trú tại phường Nam Triệu, là chủ phương tiện kiêm máy trưởng tàu cá HP-00186-TS, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Trung 4.361 tờ tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ; tiếp tục kiểm tra hầm hàng số 3 trên tàu, phát hiện hơn 5,2 tấn hải sản gồm cá tạp, mực loại nhỏ và 361 tờ tiền cùng mệnh giá được cất giấu trong khay đựng hải sản. Tổng cộng có 4.722 tờ tiền, tương đương 472.200 Nhân dân tệ, trị giá quy đổi hơn 1,7 tỷ đồng.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng kiểm tra phương tiện trong vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đáng chú ý, quá trình đấu tranh, Trung khai đã tự ý ngắt thiết bị giám sát hành trình để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, sau đó điều khiển tàu cá sang vùng biển nước ngoài thu mua hải sản trái phép. Khi trở về, đối tượng mang theo số ngoại tệ nói trên vào đất liền; trong đó có số tiền một số chủ tàu ở Hải Phòng và Quảng Ninh nhờ chuyển cho người thân. Vụ việc cho thấy việc duy trì thiết bị giám sát hành trình là yêu cầu bắt buộc trong quản lý tàu cá; khi chủ tàu cố tình cắt tín hiệu, phương tiện có thể bị lợi dụng để vượt ranh giới, mua bán hải sản trái phép, vận chuyển tiền tệ, hàng hóa qua biên giới, làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên biển.

Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động để phòng ngừa, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đang từng bước siết chặt kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản. Sự vào cuộc của lực lượng chức năng và sự chấp hành của ngư dân là cơ sở quan trọng để bảo vệ nguồn lợi, giữ vững an ninh, trật tự trên vùng biển thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.