Nghiên cứu triển khai khu công nghệ số tập trung tại TP. Hồ Chí Minh

Dự án Stavian Digital Park - khu công nghệ số tập trung chuyên biệt quy mô lớn phục vụ AI và điện toán đám mây, có khả năng kết nối đa dạng với các nhà mạng và hướng tới phát triển bền vững với quy mô dự kiến rộng 300 ha sẽ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh.

Dự án tích hợp năng lượng xanh và năng lượng tái tạo vào cơ cấu nguồn điện, đồng thời kết nối với hạ tầng truyền dẫn quốc tế dung lượng cao.

Theo thông tin từ Cushman & Wakefield Việt Nam, dự án được triển khai với sự tham gia của Tập đoàn Stavian, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA), Cushman & Wakefield và APTelecom.

Cụ thể, Stavian Digital Park (SDP) có khả năng tiếp cận hệ thống cáp quang biển quốc tế với dung lượng lên tới 200 Tb/giây, cùng công suất điện dự kiến đạt 300MW cho giai đoạn 1 vào năm 2030. Dự án được thiết kế để phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu, doanh nghiệp, hạ tầng số của Chính phủ, mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và các tác vụ AI.

Một cấu phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể là việc tích hợp hệ thống điện mặt trời tại chỗ và hạ tầng năng lượng tái tạo, góp phần mở rộng khả năng sử dụng nguồn điện có mức phát thải carbon thấp hơn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về phát triển bền vững và năng lượng sạch.

Ông Lê Anh Dũng, Tổng Giám đốc của CTCP Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (thành viên của Tập đoàn Stavian) cho biết: “Stavian Digital Park được định hướng trở thành một khu công nghệ số tập trung – một “One Stop Shop Platform” (nền tảng một điểm đến) với khả năng đáp ứng nhu cầu về hạ tầng truyền dẫn tiêu chuẩn công nghệ mới, hạ tầng năng lượng (năng lượng mới và năng lượng tái tạo) nhằm cung cấp dịch vụ tin cậy, liên tục với điều kiện chống chịu cao phục vụ cho các nhà đầu tư phát triển các trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscaler) triển khai AI và điện toán đám mây, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng hạ tầng số quy mô lớn khác, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế và chiến lược dài hạn.

Theo ông Lê Anh Dũng, thông qua việc đầu tư và phát triển các hạ tầng công nghệ tiên tiến, có khả năng kết nối và mở rộng theo tiêu chuẩn quốc tế, Tập đoàn Stavian mong muốn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế và vai trò của Việt Nam trong hệ sinh thái số của khu vực và trên thế giới. Năng lực toàn cầu và sự am hiểu thị trường Việt Nam của Cushman & Wakefield sẽ giúp cung cấp cơ sở dữ liệu, phân tích và khuôn khổ triển khai cần thiết để đưa dự án tiến lên các giai đoạn tiếp theo.

Với vai trò là đơn vị thực hiện nghiên cứu tiền khả thi toàn diện cho dự án Stavian Digital Park, bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết: Việt Nam đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định trong quá trình phát triển nền kinh tế số, kéo theo nhu cầu rõ rệt đối với năng lực trung tâm dữ liệu lớn hơn, có độ tin cậy cao hơn và bền vững hơn. Nghiên cứu này là một bước tiến quan trọng trong quá trình định hình Stavian Digital Park thành một dự án được quy hoạch bài bản, có khả năng hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế số và đáp ứng nhu cầu hạ tầng ngày càng thay đổi của Việt Nam.

Dự án được triển khai trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số nhằm hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield cho thấy, thị trường trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh đang tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, quy mô nguồn cung đang được phát triển đã đạt 68MW, cao hơn gấp đôi công suất vận hành hiện hữu của thành phố. Mặc dù ngành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn ban đầu so với các trung tâm lớn trong khu vực, những cải cách về chính sách, dòng vốn đầu tư quốc tế gia tăng và khả năng kết nối ngày càng được cải thiện đang tạo ra các điều kiện thuận lợi cho những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về quy mô, khả năng chống chịu, hiệu quả vận hành và tính bền vững./.