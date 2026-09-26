Quân sự thế giới hôm nay (26-9): Từ kinh nghiệm thực chiến, Nga cải tiến máy bay Su-57

Nga cải tiến máy bay Su-57 từ kinh nghiệm thực chiến

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) mới đây vừa thông báo đã bàn giao một lô tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm Su-57 mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Những máy bay này được chế tạo theo cấu hình kỹ thuật mới, trong đó một số thay đổi được thực hiện dựa trên kinh nghiệm thu được trong quá trình hoạt động thực tế tác chiến.

Lô máy bay Su-57 mới được Nga bàn giao có cấu hình được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm thực chiến, đồng thời tích hợp những cải tiến về vũ khí và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: UAC

Theo hãng tin TASS, các máy bay trong lô mới đã hoàn tất đầy đủ quy trình thử nghiệm tại nhà máy, bao gồm đánh giá ở nhiều chế độ hoạt động do phi công Bộ Quốc phòng Nga thực hiện, trước khi được đưa tới sân bay.

UAC không công bố số lượng Su-57 trong lô bàn giao. Tuy nhiên, tập đoàn này cho biết những máy bay đang được xuất xưởng hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với các máy bay được sản xuất trong giai đoạn đầu Nga tiến hành hoạt động tác chiến tại Ukraine.

Một trong những điểm đáng chú ý của cấu hình mới là mở rộng phạm vi nhiệm vụ của Su-57 và khả năng sử dụng các loại vũ khí hàng không mới. Tuy nhiên, UAC không công bố cụ thể những loại vũ khí hay hệ thống nào đã được tích hợp trên lô Su-57 vừa bàn giao. Tập đoàn cũng chưa nêu chi tiết về những thay đổi liên quan đến cảm biến, hệ thống điện tử hàng không, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, phần mềm hay kết cấu máy bay.

Theo nội dung được công bố, quá trình hiện đại hóa Su-57 đang diễn ra song song với sản xuất hàng loạt. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình vận hành được đưa vào quá trình phát triển và điều chỉnh cấu hình máy bay, thay vì chỉ được sử dụng cho một chương trình nâng cấp trong tương lai. Cách tiếp cận này cho phép rút ngắn khoảng thời gian từ việc thu thập kinh nghiệm thực tế, điều chỉnh thiết kế, thử nghiệm đến đưa các năng lực mới vào khai thác.

Mỹ xác nhận khả năng tích hợp của tên lửa Barracuda

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) đã hoàn tất đánh giá thiết kế tên lửa hành trình Barracuda-M do Anduril phát triển, xác nhận hệ thống đáp ứng các yêu cầu về khả năng tích hợp và nâng cấp. Đây là vũ khí đầu tiên đang được sản xuất quy mô lớn vượt qua quá trình đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn kiến trúc hệ thống mở cho vũ khí (WOSA).

Biến thể mang đạn Barracuda-500M đã hoàn tất quy trình xác minh độc lập theo tiêu chuẩn WOSA của Không quân Mỹ. Ảnh: Anduril Industries

Theo Anduril, cuộc đánh giá kéo dài 4 ngày, tập trung vào kiểm tra 14 hạng mục kỹ thuật, gồm hệ thống tìm kiếm mục tiêu, định vị GPS, động cơ, điều khiển bay, dẫn đường và khả năng trao đổi dữ liệu giữa các bộ phận trên tên lửa.

Kết quả đánh giá cho thấy các hệ thống bên trong và bên ngoài tên lửa có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Điều này tạo điều kiện để Mỹ tích hợp các linh kiện và hệ thống mới vào tên lửa Barracuda trong những lần nâng cấp sau.

Tiêu chuẩn WOSA đưa ra những quy định chung để các bộ phận trên vũ khí có thể kết nối và hoạt động cùng nhau. Nhờ đó, một số cảm biến, mô-đun định vị hoặc phần mềm có thể được thay thế mà không cần thiết kế lại toàn bộ tên lửa. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp việc nâng cấp dễ dàng hơn và cho phép sử dụng linh kiện từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Tuy nhiên, Anduril nhấn mạnh đợt đánh giá này không nhằm kiểm tra tầm bắn hay khả năng chiến đấu tổng thể của tên lửa. Việc các bộ phận có thể kết nối với nhau cũng không đồng nghĩa hệ thống mới có thể được lắp đặt lên tên lửa ngay lập tức. Mỗi lần thay đổi cấu hình vẫn phải trải qua các bước thử nghiệm và đáp ứng yêu cầu về an toàn trước khi được đưa vào sử dụng.

Dòng Barracuda hiện có các phiên bản 100, 250 và 500; trong đó các phiên bản mang chữ M được trang bị đầu đạn. Theo Anduril, Barracuda-100M có tầm hoạt động hơn 222km, còn Barracuda-500M có tầm hơn 926km. Phiên bản 500M phóng từ mặt đất có thể mang đầu đạn nặng khoảng 45kg.

Anduril cho biết đã bắt đầu sản xuất Barracuda và đặt mục tiêu nâng sản lượng lên vài nghìn hệ thống mỗi năm. Quá trình sản xuất và đưa tên lửa vào sử dụng từ năm 2027 cho thấy khả năng duy trì sản lượng cũng như mức độ thuận tiện trong việc bổ sung, thay thế các hệ thống mới trên Barracuda.

Tàu ngầm HMS Agamemnon bắt đầu thử nghiệm trên biển

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân HMS Agamemnon (S124) đã rời cơ sở của BAE Systems tại Barrow để bắt đầu thử nghiệm trên biển. Đây là chiếc thứ 6 thuộc lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh được hạ thủy hồi tháng 10-2024.

HMS Agamemnon sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi chính thức thực hiện nhiệm vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu ngầm HMS Agamemnon (S124) rời khu vực Devonshire Dock Hall của BAE Systems để bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Với lượng giãn nước khoảng 7.400 tấn và chiều dài 97m, Astute là lớp tàu ngầm tấn công lớn nhất và hiện đại nhất từng được Hải quân Hoàng gia Anh vận hành. Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân do Rolls-Royce Submarines chế tạo, cho phép hoạt động trong suốt vòng đời mà không cần tiếp nhiên liệu.

HMS Agamemnon được trang bị các hệ thống phục vụ nhiệm vụ tấn công chính xác, chống tàu ngầm và thu thập thông tin tình báo. Tàu sẽ mang ngư lôi hạng nặng Spearfish và tên lửa hành trình Tomahawk IV, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.600km.

Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng răn đe hạt nhân thường trực trên biển, tàu ngầm lớp Astute còn được sử dụng để bảo vệ các biên đội tàu chiến và hỗ trợ các hoạt động của Anh, NATO cùng lực lượng đồng minh.

Chiếc tàu ngầm thứ 7 và cuối cùng của lớp Astute, HMS Achilles, hiện đang được đóng tại Barrow. Lớp Astute dự kiến sẽ được thay thế bằng tối đa 12 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân SSN-AUKUS từ cuối những năm 2030.