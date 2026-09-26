85 đội bước vào chung kết hội thi AI Challenge

Theo ban tổ chức, sau hơn 4 tháng phát động và triển khai, hội thi đã thu hút 811 đội thi với 4.005 thí sinh đến từ 198 đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận.

Vòng chung kết AI Challenge TP Hồ Chí Minh năm 2026, có 85 đội thi, được thia thành 2 bảng.

Tại vòng chung kết hội thi AI Challenge TP Hồ Chí Minh năm 2026, ban tổ chức chọn ra 85 đội thi đã xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển. Vòng thi chung kết năm nay có 2 bảng, bảng A dành cho đối tượng sinh viên, thanh viên với 58 đội; bảng B dành cho học sinh trung học phổ thông với 27 đội. Các đội đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận. Tại vòng chung kết, các đội trực tiếp “trình diễn” giải pháp trợ lý ảo thông minh trước hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Trợ lý ảo thông minh hỗ trợ phân tích và truy xuất thông tin chuyên sâu trong dữ liệu lớn multimedia”, các đội thi được tiếp cận nguồn dữ liệu hình ảnh, video khai thác từ hệ thống camera giao thông thực tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Từ đó, thí sinh vận dụng các công nghệ AI như mô hình ngôn ngữ, tìm kiếm thông tin đa phương thức, khả năng suy luận và tương tác thông minh để truy vấn, tìm kiếm, phân tích dữ liệu đa phương tiện, hướng đến việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Hội thi là hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Bài toán được tổ chức theo thể thức tương tự các cuộc thi khoa học quốc tế như lifelog search challenge (LSC) và video browser showdown (VBS), với hình thức thi truyền thống và thử nghiệm hình thức thi tự động giữa các trợ lý ảo thông minh của các đội.

Không chỉ tạo môi trường tranh tài và nâng cao năng lực ứng dụng AI, theo ban tổ chức, hội thi còn mở ra cơ hội để các đội thi tiếp tục hoàn thiện giải pháp thông qua kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị đang triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Hội thi AI Challenge TP Hồ Chí Minh năm 2026 là hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đồng thời thu hút sự tham gia của các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước trong việc giải quyết những bài toán xuất phát từ thực tiễn thành phố.

Thông qua hội thi, ban tổ chức kỳ vọng tìm kiếm những giải pháp trợ lý ảo thông minh có khả năng ứng dụng thực tế, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hướng đến những giá trị ứng dụng rộng rãi cho thành phố và cộng đồng.

Hội thi do Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung tổ chức.