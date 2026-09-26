Nghi ngờ AI bị sử dụng trong vụ tấn công mạng tại Tây Ban Nha

Theo thông báo của Renfe, vụ việc bắt nguồn từ các máy chủ của Adif, đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt quốc gia Tây Ban Nha. Các máy chủ này trước đó đã bị xâm nhập và có kết nối với hệ thống của Renfe. Các đối tượng tấn công đã tiếp cận một lượng thông tin người dùng, chủ yếu gồm họ tên và địa chỉ thư điện tử. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy những dữ liệu này đã bị công khai.

Renfe khẳng định chưa phát hiện bằng chứng cho thấy các đối tượng tấn công tiếp cận thông tin ngân hàng, tài chính, phương thức thanh toán, giấy tờ tùy thân hoặc các dữ liệu đặc biệt nhạy cảm khác. Công ty cho biết đã ghi nhận nhiều nỗ lực tấn công mạng trong những tuần qua, song các vụ việc này đều được phát hiện và ngăn chặn. Hoạt động vận tải đường sắt vẫn diễn ra bình thường.

Trong khi đó, nhật báo El Mundo dẫn các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết một tổ chức tội phạm đã sử dụng hệ thống tương tự công nghệ AI của công ty Anthropic để tấn công trang web của Adif. Trang web này không thể truy cập vào tối 25/9 (giờ địa phương). Theo El Mundo, đây có thể là vụ tấn công mạng đầu tiên nhằm vào trang web của một doanh nghiệp nhà nước Tây Ban Nha có sử dụng AI và vụ việc đã kéo dài trong nhiều ngày.

Renfe không công bố số lượng người dùng bị ảnh hưởng hoặc thời điểm xảy ra vụ xâm nhập. El Mundo và một số cơ quan truyền thông khác đưa tin các đối tượng có thể đã lấy đi khoảng 500 GB dữ liệu. Trong khi đó, báo La Razon dẫn các nguồn tin am hiểu vụ việc nhận định phương thức tấn công có thể liên quan đến một nhóm ở nước ngoài.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc các công cụ AI tiên tiến bị lợi dụng cho mục đích tấn công mạng, sau một loạt vụ việc được cho là có liên quan đến các mô hình AI của OpenAI và Anthropic.