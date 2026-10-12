Tạo môi trường thực hành tiếng Anh

Học sinh Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết hào hứng với tiết học tiếng Anh

Xây dựng môi trường song ngữ

Tại Trường THCS Quang Trung (phường Xuân Hương - Đà Lạt), 2 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học do Tổ Ngoại ngữ và Tổ Toán - Tin thực hiện đã mở ra những cách tiếp cận tiếng Anh gần gũi, thiết thực hơn với học sinh lớp 6.

Trong chuyên đề tiếng Anh với bài học My House, học sinh làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi về cách sắp xếp đồ đạc và trình bày ý tưởng về ngôi nhà mơ ước bằng những mẫu câu quen thuộc. Thay vì chỉ ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp, các em được thực hành giao tiếp, diễn đạt ý tưởng và rèn sự tự tin khi trình bày trước lớp.

Cô Hồ Thị Kim Ngân - Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh cho biết: “Mục tiêu của chuyên đề là giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và học tập. Đồng thời, tạo cơ hội để giáo viên trao đổi, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, từng bước hình thành môi trường sử dụng ngoại ngữ tự nhiên trong trường học”.

Ở môn Toán, học sinh làm quen với tiếng Anh qua thuật ngữ, từ khóa trong đề bài và cách trình bày kết quả đơn giản. Với nội dung hình học, giáo viên kết hợp hình vẽ, từ vựng và hoạt động nhóm, giúp học sinh vừa nắm kiến thức môn học, vừa rèn khả năng sử dụng ngoại ngữ phù hợp với năng lực.

Trường THCS Quang Trung đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh

Với 2 chuyên đề bổ trợ cho nhau, một bên phát triển kỹ năng giao tiếp, một bên tạo cơ hội vận dụng tiếng Anh vào môn học khác. Đây cũng là cách để học sinh nhận thấy ngoại ngữ không chỉ giới hạn trong giờ tiếng Anh mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ quá trình học tập.

Mở rộng không gian thực hành ngoại ngữ

Nếu Trường THCS Quang Trung chú trọng đưa tiếng Anh vào các môn học, Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết (phường Phú Thủy) lại mở rộng không gian thực hành ngoại ngữ qua Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh của trường. Câu lạc bộ tổ chức mỗi tháng một lần, tạo cơ hội để các em vận dụng kiến thức qua hoạt động nhóm, thuyết trình, đóng vai và giới thiệu sản phẩm.

Tiếng Anh tại Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết được khuyến khích vận dụng vào những môn học khác

Nội dung CLB được thiết kế phù hợp từng độ tuổi. Học sinh lớp 1, 2 làm quen với lời chào, câu lệnh đơn giản, bài hát và hoạt động vận động; học sinh lớp 3, 4, 5 thực hành dẫn chương trình, phỏng vấn, giới thiệu sản phẩm và tổ chức trò chơi bằng tiếng Anh. Các chủ đề như phát thanh măng non, Giáng sinh, Tết Việt Nam, vận động và sáng tạo từ vật liệu tái sử dụng giúp học sinh vừa tìm hiểu đời sống, văn hóa, vừa rèn kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ.

Để duy trì hoạt động CLB tiếng Anh, nhà trường phân công giáo viên tiếng Anh chủ trì, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội và giáo viên các bộ môn liên quan. Các nội dung được bố trí phù hợp với thời khóa biểu, không ảnh hưởng đến chương trình chính khóa và tránh tạo áp lực cho học sinh. Em Trương Đỗ Cát Tiên - học sinh lớp 3A chia sẻ: “Em thích học tiếng Anh qua trò chơi vì rất vui và dễ nhớ từ mới. Em cũng thích được nói tiếng Anh khi chào hỏi, giới thiệu đồ vật và tham gia các hoạt động ở trường”.

Học sinh tự tin phát biểu trong tiết học tiếng Anh

Có thể thấy, từ những giờ học đổi mới đến các hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh đang dần trở nên gần gũi với học sinh. Khi được thực hành thường xuyên, các em sẽ tự tin giao tiếp, tạo nền tảng để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Tiếng Anh không chỉ ở trong các tiết học mà còn được lan tỏa ra sân trường, góc thư viện và còn được khuyến khích vận dụng vào những môn học khác như âm nhạc, tiếng Việt… Khi tiếng Anh gắn với những trải nghiệm gần gũi, các em sẽ cảm thấy việc học nhẹ nhàng, thú vị hơn và có thêm động lực để sử dụng. Cô Ngô Thị Bé Hồng, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh, Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết