UBND phường Đô Vinh thông báo

Thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, UBND phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc không xác định được chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của Dự án, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư hoàn chỉnh Kênh đường ống cấp II và Kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ.

2. Địa điểm thực hiện Dự án: phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Danh sách thông tin các thửa đất bị ảnh hưởng của Dự án nhưng không xác định được chủ sử dụng đất:

- Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 21, đã được cấp GCN QSDD cho ông Lê Nguyên Tuân và bà Nguyễn Thị Cẩm số CA558050 ngày 29/02/2016 do UBND huyện Ninh Sơn cấp, diện tích 9.541,3m2, đất HNK.

- Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 16, đã được cấp GCN QSDD cho ông Võ Thanh Hoàng số CT438218 ngày 24/10/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp, diện tích 11.351,0m2, đất HNK

- Thửa số 422 (tương ứng với thửa 339, tờ bản đồ địa chính số 16) - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 129 (Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Ninh Thuận) và thửa 130 (bà Nguyễn Thị Quý kê khai); Nam giáp thửa số 340 (hộ ông Bùi Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Liên kê khai); Đông giáp thửa số 391 (hộ ông Bùi Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Liên kê khai); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

4. UBND phường Đô Vinh đề nghị:

- Đề nghị các tổ chức, cá nhân là chủ sử dụng đất của các thửa đất nêu trên trở về địa phương để phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa hoàn thiện các công tác giải phóng mặt bằng, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Đề nghị các cá nhân, tổ chức nào biết địa chỉ hoặc liên hệ được với các chủ sử dụng đất liên quan đến các thửa đất trên thì thông báo cho UBND phường Đô Vinh để thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất.