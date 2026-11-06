Đất dân sử dụng hàng chục năm bỗng bị ghi 'ủy ban quản lý'

Bất ngờ biết thửa đất thuộc diện Nhà nước quản lý

Phản ánh đến Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Xin (SN 1951, trú tại thôn Xuân Lạc 1, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, gia đình bà đang quản lý, sử dụng thửa đất số 882, diện tích 1.088m². Trên đất có một căn nhà cấp 4 rộng khoảng 90m², phần diện tích còn lại được gia đình trồng dừa, xoài, chuối, bắp...

Bà Nguyễn Thị Xin chỉ về thửa đất của mình.

Theo bà Xin, thửa đất này có nguồn gốc do mẹ bà là bà Phạm Thị Quýt (đã mất) khai hoang từ năm 1978. Từ đó đến nay, gia đình liên tục canh tác, sử dụng ổn định, không xảy ra tranh chấp. Trên đất có nhà ở, gia đình đã kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 1996. Đến năm 2005, bà Quýt cho toàn bộ nhà, đất nói trên cho bà Xin quản lý, sử dụng.

Đầu tháng 7/2026, bà Xin đến Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa làm thủ tục đo vẽ, trích đo thửa đất. Trong quá trình giải quyết, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã mời đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang tham gia xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo biên bản làm việc ngày 17/8/2026, ông Lê Đức Việt (đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang) cho rằng thửa đất bà Xin đang sử dụng thuộc diện đất do phường quản lý.

Căn cứ được đưa ra là hồ sơ lưu trữ tại địa phương, thể hiện kết quả đo đạc, thẩm định của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa ngày 15/5/2018 trên bản đồ địa chính số 24 (xã Vĩnh Ngọc cũ), nay thuộc phường Tây Nha Trang.

Thông tin này khiến bà Xin bất ngờ, bởi theo bà, gia đình đã sinh sống ổn định trên khu đất qua nhiều thế hệ, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ nói trên. Bà không hiểu vì sao thửa đất gia đình đang sử dụng lại được xác định là đất do chính quyền địa phương quản lý.

“Mẹ tôi rồi đến đời tôi đã sinh sống ổn định hàng chục năm qua nhưng chưa hề nhận bất cứ thông báo nào về việc đất của gia đình thuộc diện UBND quản lý. Gia đình xây nhà, trồng cây cũng không ai cấm cản. Trên đất còn có mộ của dòng họ, tổ tiên từ nhiều năm nay. Nay bỗng nhiên đất lại được xác định là đất của Nhà nước”, bà Xin bức xúc nói.

Trên thửa đất có mồ mả của gia đình bà Xin qua nhiều thế hệ.

Bà Xin cũng cho biết, gia đình không được thông báo về việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa tiến hành đo đạc thửa đất vào năm 2018. Chỉ đến khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bà mới biết thông tin này. Trong suốt quá trình gia đình xây dựng nhà ở, canh tác trên đất, chính quyền địa phương cũng không có ý kiến ngăn cản hay nhắc nhở.

Nhiều trường hợp đất dân sử dụng bị ghi “UBND quản lý”

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Duy Thức - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang, cho biết qua rà soát, địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tương tự như bà Xin. Theo đó, người dân đang quản lý, sử dụng đất ổn định nhưng trên hồ sơ lại thể hiện là đất do “ủy ban quản lý”. Ông Thức cho biết, phòng đã báo cáo UBND phường để xin ý kiến chỉ đạo, tìm hướng giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Thực tế, tình trạng đất người dân đang quản lý, sử dụng nhưng trên hồ sơ địa chính lại thể hiện là đất “ủy ban quản lý” không chỉ xảy ra tại phường Tây Nha Trang mà còn được ghi nhận ở nhiều xã, phường thuộc TP Nha Trang cũ và các địa phương khác của tỉnh Khánh Hòa trước đây.

Mới đây, UBND phường Bắc Nha Trang đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho ông P.Q.T. (trú tại tổ dân phố Văn Đăng 1). Trước đó, ông T. có 8.910m² đất bị ghi nhận là đất “UBND quản lý”. Do vướng mắc này, ông nhiều lần nhận được văn bản của UBND phường Bắc Nha Trang thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, không thực hiện việc cấp giấy CNQSDĐ.

Sau khi ông T. phản ánh, lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang Lê Đại Dương chủ trì cuộc họp và đã giải quyết.

Nhiều trường hợp đất của người dân tại TP Nha Trang (cũ) đang sinh sống ổn định bị ghi đất do ủy ban quản lý.

Liên quan đến những vướng mắc trong quá trình cấp giấy CNQSDĐ đối với các trường hợp có nguồn gốc đất thể hiện trên bản đồ lâm nghiệp năm 2008 là đất do “UB” (Nhà nước quản lý), ông Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, bộ bản đồ địa chính lâm nghiệp được lập năm 2007 mới chỉ phục vụ công tác đo đạc hiện trạng và bàn giao sản phẩm đo đạc để các địa phương thực hiện kê khai, đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ. Đây chưa phải là hồ sơ địa chính hoàn thiện theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Luật Đất đai năm 2024.

Đối với trường hợp thông tin giữa các tài liệu trong hồ sơ địa chính không thống nhất, cụ thể bản đồ lâm nghiệp hoặc sổ mục kê đất lâm nghiệp lập năm 2008 thể hiện ký hiệu “UB” nhưng người dân đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất, cơ quan chức năng phải kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

Đáng chú ý, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, đối với những trường hợp người dân có đất, đang trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp nhưng trên bản đồ địa chính lâm nghiệp lập năm 2007 hoặc sổ mục kê đất đai lại thể hiện ký hiệu “UB” (ủy ban quản lý), việc xem xét cấp giấy CNQSDĐ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Về căn cứ, trình tự, thủ tục và nội dung xác minh để xem xét cấp giấy CNQSDĐ đối với các trường hợp này, Sở hướng dẫn thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tại Điều 11 Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan.