Thanh Hóa còn 214 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa đưa vào sử dụng

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá, tính đến ngày 5.11.2026, toàn tỉnh có 1.375 cơ sở nhà, đất dôi dư phải sắp xếp, xử lý và khai thác.

Trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 1.161 cơ sở, đạt 84,44%; còn 214 cơ sở đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành việc đưa vào khai thác, sử dụng.

Các cơ sở nhà, đất dôi dư đang được rà soát, sắp xếp để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng

Trong số các cơ sở đã được xử lý, nhóm chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng như nhà văn hóa, sân chơi và các công trình phục vụ cộng đồng đã hoàn thành 639/639 cơ sở.

Đối với nhóm điều chuyển và điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, đã xử lý 299/304 cơ sở, còn 5 cơ sở đang hoàn thiện thủ tục.

Đáng chú ý, trong số 369 cơ sở được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác theo hình thức cho thuê, mới có 160 cơ sở ký hợp đồng khai thác, 208 cơ sở được phê duyệt phương án cho thuê và 1 cơ sở chưa hoàn thành phê duyệt phương án.

Nhóm đề xuất giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đã hoàn thành xử lý 63/63 cơ sở.

Qua kiểm tra trực tiếp tại 56 xã, phường với tổng số 848 cơ sở nhà, đất dôi dư, các đoàn công tác của tỉnh ghi nhận 641 cơ sở đã hoàn thành phương án xử lý và đưa vào khai thác, sử dụng; 207 cơ sở còn lại đã có phương án nhưng chưa hoàn thành việc đưa vào sử dụng thực tế.

Một trong những khó khăn đáng chú ý hiện nay là hiệu quả khai thác nhà, đất dôi dư theo hình thức cho thuê chưa đạt kỳ vọng.

Nhiều cơ sở nằm xa khu vực trung tâm, hoạt động thương mại, dịch vụ hạn chế nên khó tìm được tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê.

Một số cơ sở đã nhiều lần thông báo, niêm yết, điều chỉnh giảm giá, thậm chí giảm đến 5 lần nhưng vẫn không có người đăng ký.

Bên cạnh đó, tại một số nơi, đơn giá cho thuê còn cao so với mặt bằng chung, trong khi cơ sở vật chất đã xuống cấp, cần thêm kinh phí cải tạo, sửa chữa trước khi đưa vào khai thác. Thời hạn cho thuê ngắn cũng khiến các tổ chức, cá nhân chưa thực sự mặn mà.

Đối với các cơ sở được chuyển đổi công năng thành điểm sinh hoạt cộng đồng, một số địa phương gặp khó khăn về kinh phí phá dỡ, sửa chữa công trình và mua sắm trang thiết bị.

Ngoài ra, công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản và hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại một số đơn vị chưa kịp thời. Việc thay đổi phương án xử lý cũng khiến tiến độ kéo dài, dẫn đến tình trạng có quyết định phê duyệt nhưng tài sản vẫn chưa được đưa vào sử dụng thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về sắp xếp, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại hội nghị nghe báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh vào sáng 6.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng nhấn mạnh, việc xử lý nhà, đất dôi dư có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và khai thác nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành sắp xếp, xử lý và đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào quản lý, sử dụng trước ngày 20.11.2026.

Trong đó, Sở Tài chính phải tham mưu hoàn thành việc điều chuyển, điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng tài sản trước ngày 11.11.

UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục cho thuê, triển khai các phương án đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để nhà, đất bỏ trống, hư hỏng, xuống cấp hoặc bị lấn chiếm; không đặt ra thủ tục lòng vòng gây cản trở quá trình xử lý, khai thác tài sản công.