Phú Thọ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp. Dự hội nghị có lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Khu Liên hợp thể thao tỉnh Phú Thọ, gồm nhà thi đấu, sân vận động và bể bơi.

Dự án được định hướng hình thành tổ hợp thể thao hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn của tỉnh, đồng thời có khả năng đăng cai các giải đấu quy mô quốc gia, khu vực.

Cho ý kiến về dự án, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm, quy mô lớn, có tính chất đặc thù. Do đó, UBND tỉnh cần nghiên cứu kỹ phương án thiết kế, công năng và quy mô đầu tư; lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả khai thác lâu dài.

Khu liên hợp cần được quy hoạch theo hướng đa chức năng, vừa phục vụ các hoạt động bóng đá, thi đấu thể thao, vừa đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và hoạt động cộng đồng. Đồng thời, cần tạo dựng không gian cảnh quan phù hợp, khuyến khích người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phương án kiến trúc phải hài hòa, tiết kiệm, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; nghiên cứu tăng số lượng ghế ngồi, nâng sức chứa sân vận động và bố trí hệ thống bãi đỗ xe phù hợp, góp phần giảm áp lực giao thông khi tổ chức các sự kiện lớn.

Các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm, tiêu chuẩn kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ cũng cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế, bảo đảm công trình đồng bộ, an toàn và phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư một số dự án, gồm: Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương; xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc; xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc (giai đoạn I); hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại khu vực trung tâm đô thị tỉnh Phú Thọ; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B tại xã Tam Dương Bắc và xã Đại Đình.

Thống nhất với các ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai các nội dung đã được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; chủ động phòng ngừa thất thoát, lãng phí, sai phạm, bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên báo cáo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B tại xã Tam Dương Bắc và xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng và định hướng xử lý các nội dung liên quan sau khi dự án chấm dứt.

Cùng với đó, thống nhất việc giao đất, cho thuê đất và triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường (nay là xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ); thực hiện dự án Khu phố mới Fairy Town, phường Vĩnh Yên theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các trình tự, thủ tục pháp lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn nhưng phải bảo đảm đúng quy định, không để phát sinh vướng mắc, sai phạm trong quá trình triển khai.

Hội nghị cũng nghe báo cáo và thống nhất thời gian tổ chức lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ.

Việc ký kết nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh, thúc đẩy liên kết phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời thống nhất chủ trương cấp, bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết, trong đó có khắc phục sạt lở do mưa bão trên địa bàn xã Cao Phong; tổ chức các điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" lần thứ 26 tại tỉnh Phú Thọ; quản lý, vận hành 3 trạm bơm, hệ thống điện phục vụ vận hành công trình và các cống điều tiết Cầu Tôn, Cầu Sắt thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2026.

Các nội dung được thông qua tại hội nghị là cơ sở để các cấp, ngành của tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng nguồn lực và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ trong thời gian tới.