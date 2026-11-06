[Video] Hà Nội phá dỡ khu tập thể Trương Định để xây tòa nhà 30 tầng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc công khai danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Trong danh mục có khu tập thể Trương Định, thuộc phường Tương Mai, TP Hà Nội. Khu vực này gồm 10 tòa nhà tập thể cũ mang ký hiệu A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5, cùng một số công trình nhà ở liền kề nằm xen kẽ.