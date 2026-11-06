Bài 5: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống – 'Chỉ bàn làm, không bàn lùi'

Bài 1: Bước ngoặt thể chế và khát vọng bứt phá

Bài 2: “Bệ phóng” chiến lược cho thành phố Cảng vươn tầm quốc tế

Bài 3: Hải Phòng kiến tạo "không gian vươn mình" từ cơ chế đặc thù

Bài 4: Chuyển dịch tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ

Hành trình hiện thực hóa khát vọng vươn mình của thành phố Cảng đang sôi sục trên mọi mặt trận. Từ những quyết sách chiến lược của Trung ương như Nghị quyết 45-NQ/TW, Nghị quyết 226/2025/QH15, Nghị quyết 10-NQ/TW, đến sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Hải Phòng với Nghị quyết 11-NQ/TU, tất cả đang tạo nên một hệ thống thể chế đồng bộ, mở ra không gian phát triển chưa từng có.

Không còn là những bản kế hoạch trên giấy, Nghị quyết đang thực sự “thấm” vào từng công trình, từng thủ tục hành chính và từng mái ấm gia đình. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Hải Phòng đang hiện lên như một đại công trường rộn ràng khí thế, nơi mỗi ngày trôi qua, những “trái ngọt” của sự phát triển lại được kết tinh. Tinh thần ấy được người đứng đầu Thành ủy khái quát bằng một phương châm hành động xuyên suốt, cũng là kim chỉ nam cho toàn hệ thống chính trị: “chỉ bàn làm, không bàn lùi” - “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả”.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng là “chỉ bàn làm, không bàn lùi” - “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả”.

Khí thế sục sôi trên các “đại công trường” khắp thành phố

Không khí những ngày cuối năm 2026 tại Hải Phòng đang nóng lên từng giờ. Trên khắp các xã, phường, đặc khu, từ vùng biển Cát Hải đến các khu công nghiệp phía Tây, đâu đâu cũng là hình ảnh của những công trường thi công rộn rã, những tuyến đường mới đang dần thành hình, những khu nhà xưởng mọc lên san sát. Tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi” đã thực sự thấm vào từng cán bộ, kỹ sư và người lao động.

Những ngày này, không khí tại công trường cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 (TP. Hải Phòng) đang nóng lên từng giờ. Dự án có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, đến hết ngày 26/9 đã đạt 85% khối lượng công việc, vượt đường găng tiến độ dự kiến tháng 9 là 80%. Tại trụ T5 - trụ chính của cầu, nhà thầu đã thi công xong 13/15 khối đúc, 2 khối còn lại đang được gấp rút hoàn thành để kịp đưa dự án về đích vào ngày 15/11/2026 theo cam kết.

Không khí khẩn trương ấy không chỉ diễn ra ở một công trường. Tại công trường cầu Hải Thành, công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng thuộc tuyến đường vành đai 2, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút thi công những nhịp dầm cuối cùng, chuẩn bị cho lễ hợp long vào tháng 11/2026.

Trên các “đại công trường” khắp thành phố, đâu đâu cũng là hình ảnh của những công trường thi công rộn rã. (Ảnh: Dự án tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn qua phường Kiến An đang trong giai đoạn nước rút)

Còn tại cầu Nguyễn Trãi, dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, riêng hạng mục cầu và đường dẫn đã đạt 97% khối lượng công việc; nhà thầu đang tập trung hoàn thiện bó vỉa, lắp đặt lan can thép và đẩy nhanh tiến độ cầu chính dây văng để hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9/2027.

Tại các xã, phường, phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đang diễn ra sôi nổi. Điển hình như phường Phù Liễn, đến hết tháng 8/2026, địa phương đã giải ngân đạt 84,65 tỷ đồng, bằng 77,35% kế hoạch năm đối với 8 dự án thành phố giao và 14 dự án do phường quyết định đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải ngân trong tháng 10/2026.

Tại xã Hồng Châu, những con đường mới hoàn thành cũng đang góp phần làm diện mạo giao thông nông thôn khang trang, hiện đại hơn. Tính chung toàn thành phố, lũy kế đến ngày 31/10/2026, đã giải ngân được 33.877 tỷ đồng, đạt 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ tiết kiệm chi 5%.

Trên mặt trận công nghiệp và thu hút đầu tư, Hải Phòng đang khẳng định vị thế là “thỏi nam châm” hút dòng vốn chất lượng cao. Tính đến ngày 20/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn thành phố ước đạt 3.8 triệu USD, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn thu hút vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 3.453,40 triệu USD, chiếm 90,92% tổng vốn. Điểm nhấn đặc biệt là dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn của Tập đoàn LG Innotek với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD (tương đương 26.255 tỉ đồng), quy mô gần 32,4ha tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (DEEP C 2A), thuộc phạm vi Khu thương mại tự do Hải Phòng. Dự án này dự kiến vận hành thử nghiệm vào quý 3/2027 và bắt đầu sản xuất thương mại từ quý 3/2028, khi đi vào hoạt động ổn định sẽ đạt công suất gần 200.000 tấm đế mạch mỗi năm. Những dự án công nghệ cao này không chỉ mang lại nguồn vốn, công nghệ, mà còn tạo ra hàng vạn việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Trái ngọt từ tinh thần dám làm

Song hành với nhịp điệu phát triển kinh tế, Nghị quyết 11-NQ/TU còn thực sự “thấm” vào lĩnh vực văn hóa, du lịch và an sinh xã hội, tạo nên một diện mạo mới cho thành phố Cảng.

Trên mặt trận du lịch, thành phố đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Tháng 10/2026, Hải Phòng ước đón 1.155.550 lượt khách du lịch, trong đó có 233.424 lượt khách quốc tế, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.386,66 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm, thành phố ước đón 15.106.746 lượt khách, doanh thu ước đạt 18.110,26 tỷ đồng.

Sức hút của các di sản văn hóa và thiên nhiên là minh chứng rõ nét. Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 đã đón gần 12 vạn lượt khách đến trẩy hội, tham quan, chiêm bái tại 2 di tích, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2025. Quần thể di tích - danh thắng Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc đã khẳng định sức hút đặc biệt của mình mỗi mùa lễ hội.

Sức hút của các di sản văn hóa và thiên nhiên như Côn Sơn – Kiếp Bạc, quần đảo Cát Bà khẳng định vị thế của ngành du lịch Hải Phòng.

Cùng với đó, Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, sau khi được UNESCO ghi danh vào năm 2023, không chỉ là niềm vinh dự mà còn đánh dấu sự hình thành Di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Hải Phòng và Quảng Ninh đang xây dựng Kế hoạch quản lý Di sản giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2050, tăng cường kiểm soát các hoạt động phát triển trong khu vực di sản, vùng đệm và triển khai các khuyến nghị về đánh giá tác động, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch bền vững.

Trên mặt trận an sinh xã hội, thành phố đã và đang nỗ lực hết mình để mang đến những mái ấm cho người lao động. Đến hết tháng 10/2026, toàn thành phố đã hoàn thành 3.482 căn nhà ở xã hội, đạt 48,8% kế hoạch năm. Theo dự báo, cả năm 2026, Hải Phòng có thể hoàn thành khoảng 7.160 căn, cao hơn chỉ tiêu đề ra là 7.135 căn và vượt 460 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn như dự án tại phường Tràng Cát (quận Hải An) với khoảng 30ha, dự án tại phường Đông Hải 2 với khoảng 25ha đang được đẩy nhanh tiến độ, hứa hẹn mang đến hàng nghìn căn hộ mới cho công nhân và người lao động thu nhập thấp.

Theo dự báo, cả năm 2026, Hải Phòng có thể hoàn thành khoảng 7.160 căn, cao hơn chỉ tiêu đề ra là 7.135 căn và vượt 460 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 11-NQ/TU đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên một luồng sinh khí mới trên mọi mặt trận. Từ những công trình giao thông trọng điểm, những khu công nghiệp mọc lên san sát, đến những mái ấm an sinh cho người dân, tất cả đang góp phần tạo nên một Hải Phòng phát triển toàn diện, bền vững.

Những “trái ngọt” hôm nay chính là nền tảng vững chắc để Hải Phòng tiếp tục gặt hái những thành công mới, rực rỡ và đầy tự hào trong tương lai, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và cả nước. Hành trình ấy đang được viết tiếp mỗi ngày, bằng ý chí, bản lĩnh và khát vọng của những con người Hải Phòng - những người đang cùng nhau “đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, biến mỗi chủ trương thành hiện thực, với một tinh thần bất di bất dịch: “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.