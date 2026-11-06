Quảng Trị: Phê duyệt dự án tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Khu tái định cư số 1 phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Bố Trạch.

Dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn bên đường Hồng Quang là một trong ba khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị khởi công vào tháng 8/2025.

Dự án có mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua xã Bố Trạch; đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm điều kiện sống ổn định, thuận lợi cho người dân tái định cư.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác, do UBND xã Bố Trạch làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2028.

Về quy mô đầu tư, toàn bộ khu vực lập dự án có tổng diện tích khoảng 3,32ha; được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm các hạng mục: san nền, đường giao thông, cấp nước và phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và chiếu sáng, cắm mốc phân lô và các hạng mục hạ tầng phụ trợ khác.

Dự án Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Đồng Sơn đang thi công nhìn từ tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông về đường Hoàng Quốc Việt.

Trong đó, hạng mục san nền diện tích khoảng 20.279,59m²; đường giao thông gồm 5 tuyến trong phạm vi dự án với tổng chiều dài hơn 719,6m.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế bảo đảm tối ưu về kinh tế, kỹ thuật; phù hợp quy hoạch, kế hoạch, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu thoát nước của dự án; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống dân cư; tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch và các pháp luật có liên quan.