Trưng bày vẻ đẹp của chiếc áo bà ba

Với hơn 300 hiện vật, trưng bày giới thiệu với công chúng không gian trưng bày về hành trình chiếc áo bà ba từ truyền thống, trong kháng chiến cho đến hiện đại, cùng với không gian trưng bày những vật dụng liên quan nghề may.

Không gian tái hiện nghề may tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Chiếc áo bà ba đã hiện diện trong đời sống của người dân phương Nam qua biết bao thế hệ. Từ những xóm làng ven sông, những cánh đồng lúa, vườn cây trĩu quả đến những phiên chợ quê, bến nước, con đò…, hình ảnh người phụ nữ trong chiếc áo bà ba đã trở nên thân thuộc và gần gũi đến mức dường như đã hòa vào cảnh sắc và nhịp sống của miền sông nước. Chiếc áo ấy đã cùng người phụ nữ Nam bộ đi qua những ngày lao động vất vả, những mùa mưa nắng, những năm tháng chiến tranh và cả những đổi thay của cuộc sống. Bởi vậy, nói đến áo bà ba không chỉ là nói đến một loại trang phục truyền thống, mà còn là nói đến vẻ đẹp của người phụ nữ phương Nam: chân chất, nghĩa tình, chịu thương chịu khó, giàu lòng yêu quê hương và luôn mạnh mẽ trước thử thách.

Đặc biệt, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, hình ảnh người phụ nữ Nam bộ với chiếc áo bà ba đã trở thành một hình ảnh giàu sức gợi. Đằng sau vẻ ngoài bình dị ấy là biết bao người mẹ, người chị, người vợ và những nữ chiến sĩ kiên cường đã âm thầm góp sức, góp công cho quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, cho biết chiếc áo bà ba đã chứng kiến và lưu giữ một phần lịch sử của phương Nam. Chính vì vậy, trưng bày Chiếc áo bà ba – đượm tình phương Nam không đơn thuần là giới thiệu những hiện vật, hình ảnh hay tư liệu về một trang phục truyền thống.

Qua trưng bày, ban tổ chức mong muốn kể lại một câu chuyện văn hóa – câu chuyện về con người, quê hương, ký ức và tình đất, tình người phương Nam được gửi gắm trong một chiếc áo tưởng như rất đỗi bình thường.

Hình ảnh tại trưng bày.

Khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về nguồn gốc, quá trình hình thành và biến đổi của áo bà ba; khám phá sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc; đồng thời cảm nhận vẻ đẹp của chiếc áo trong đời sống thường nhật, trong lao động, trong những dịp lễ hội và trong ký ức của bao thế hệ người dân Nam Bộ.

Trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ nhận được sự đồng hành của nhà sưu tập tư nhân Huỳnh Minh Hiệp, nhà sưu tập La Quốc Bảo, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công; cùng các trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Lang và Đại học Nguyễn Tất Thành. Trưng bày dự kiến mở cửa đến ngày 9.1.2027, mở cửa đón khách tham quan miễn phí.

Thông tin tọa đàm.

Sau khi chính thức mở cửa đón những khách tham quan đầu tiên, ngày 16.10, Bảo tàng sẽ tổ chức tọa đàm Áo bà ba – Từ truyền thống đến hiện đại. Tọa đàm có sự tham gia của diễn giả PGS-TS. Phan Thị Yến Tuyết, Nguyên Phó trưởng Bộ môn Nhân học, nguyên Trưởng Bộ môn Lịch sử - Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Các khách mời dự kiến có nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công.