Cao Bằng đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V

Tối 11/10, tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026.

Tại buổi lễ, tỉnh Cao Bằng chính thức đón nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội lần thứ V, dự kiến diễn ra vào năm 2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ bày tỏ vinh dự khi địa phương được lựa chọn đăng cai Ngày hội, đồng thời chúc mừng tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Ngày hội lần thứ IV.

Đại diện tỉnh Cao Bằng nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031. Ảnh: Tuấn Minh

Theo bà Hà Nhật Lệ, những hoạt động diễn ra tại Điện Biên đã tạo không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào Mông từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, góp phần gìn giữ, trao truyền và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Công tác tổ chức của tỉnh Điện Biên cũng là kinh nghiệm quý để Cao Bằng nghiên cứu, kế thừa trong quá trình chuẩn bị cho kỳ Ngày hội tiếp theo.

Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, đoàn kết và gắn bó qua nhiều thế hệ. Địa phương có các địa danh, di tích lịch sử tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo và Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950.

Hiện nay, đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 11,6% dân số toàn tỉnh, với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Những năm qua, Cao Bằng chú trọng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với nâng cao đời sống người dân, phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ nhấn mạnh, để chuẩn bị cho sự kiện, Cao Bằng sẽ tiếp thu kinh nghiệm từ kỳ Ngày hội lần thứ IV, chủ động xây dựng các điều kiện cần thiết, phối hợp với Bộ VHTT&DL, các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên và các địa phương liên quan, hướng tới tổ chức Ngày hội trang trọng, an toàn, thiết thực, giàu bản sắc.

Diễn ra trong 3 ngày tại tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 quy tụ các đoàn nghệ thuật quần chúng, nghệ nhân, vận động viên đến từ 11 tỉnh, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc.

Nổi bật là các chương trình trình diễn nghệ thuật khèn Mông, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn và giới thiệu nghề truyền thống, trang phục dân tộc Mông; hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống cùng các môn thể thao dân tộc.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ bế mạc. Ảnh: Tuấn Minh

Các hoạt động đã tạo không gian giao lưu, gặp gỡ giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào Mông từ nhiều địa phương, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C cho các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, diễn viên có thành tích xuất sắc ở nội dung liên hoan văn nghệ quần chúng.

Chương trình nghệ thuật “Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa” khép lại Ngày hội trong không khí vui tươi, đoàn kết, đồng thời mở ra chặng chuẩn bị mới cho kỳ Ngày hội lần thứ V tại Cao Bằng vào năm 2031.