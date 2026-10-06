Cơ phó Flydubai nói về động cơ tấn công cơ trưởng

Cơ phó Hamam al-Hammami, 29 tuổi, quốc tịch Oman, bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách khống chế chuyến bay FZ1073 của Flydubai chở hơn 170 hành khách, chủ yếu là người Israel. Vụ việc suýt dẫn đến thảm họa, song hành khách và phi hành đoàn đã kịp thời can thiệp.

Theo Times of Israel ngày 5/10, các đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) đã đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để phối hợp thẩm vấn. Reuters đưa tin hai quan chức Israel cho biết nghi can al-Hammami khai nhận đã lên kế hoạch tấn công sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv từ trước khi được Flydubai tuyển dụng, đồng thời đề cập tình hình tại Gaza là động cơ hành động. Tuy nhiên, phía UAE chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin trên.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ và đang kiểm tra dữ liệu điện thoại của nghi phạm.

Các thành viên khác trong phi hành đoàn cũng bị giới chức UAE thẩm vấn theo yêu cầu từ phía Israel. Tuy nhiên, Times of Israel và Channel 12 dẫn lời cơ quan điều tra khẳng định không có bằng chứng cho thấy các thành viên này liên quan đến kế hoạch của al-Hammami.

Các thành viên phi hành đoàn thừa nhận họ đã bị sốc và hoảng sợ khi vụ tấn công diễn ra.

Israel hiện tiếp tục củng cố hồ sơ nhằm xác định al-Hammami hành động đơn độc hay có liên kết với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

RMIT xác nhận al-Hammami từng theo học ngành kỹ thuật

Hôm 5/10, Đại học RMIT ở Melbourne cho biết trường “đã nắm được thông tin về một cựu sinh viên bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công”. Đại diện trường xác nhận: “Người này từng theo học tại RMIT nhưng không hoàn tất chương trình đào tạo về kỹ thuật. Do cuộc điều tra đang tiến hành, trường không thể đưa ra thêm bình luận”.

Xác nhận của RMIT được đưa ra sau khi Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) thông báo đang điều tra quãng thời gian al-Hammami ở nước này.

Cùng thời điểm, Đại học Buckinghamshire New (Anh) xác nhận al-Hammami từng “hoàn thành một khóa học từ xa về quản lý hàng không” nhưng không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo phi công nào tại đây.

Đại học Buckinghamshire New (Anh) xác nhận một sinh viên tên Hamam al-Hammami từng “hoàn thành một khóa học từ xa về quản lý hàng không”. Ảnh: X.

Những giây phút kinh hoàng

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Michelle, hành khách cùng chồng và ba con trở về từ Thái Lan, kể với tờ Jerusalem Post về thời điểm sự cố bắt đầu. Michelle cho biết cô không để ý việc toàn bộ phi hành đoàn trên chuyến bay đều là nam giới.

“Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tôi nhớ một người tên Tali chạy ra và hét lên. Ban đầu, tôi nghĩ có ai đó bị đau tim. Nhưng rồi tôi nhận ra chuyện nghiêm trọng hơn đang xảy ra. Máy bay bắt đầu lao xuống”, Michelle nhớ lại.

“Tôi hét lên và nghĩ mình đang chứng kiến cái chết của chính mình và cả gia đình. Tôi nhìn con trai Daniel, mới 10 tuổi, đang hoảng loạn, nhắm chặt mắt. Con gái Emma ngồi gần cửa sổ, nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Tôi thấy Mia gửi tin nhắn thoại cho bạn trai để nói lời tạm biệt. Tôi cũng lấy điện thoại, để lại lời nhắn cho mẹ. Tôi cảm thấy mình không thể nói lời tạm biệt với các con bằng lời”, Michelle kể.

Hành khách Uri Pintov (bên phải) trên chuyến bay 1073 của Flydubai. Ảnh: Uri Pintov.

May mắn, sự can thiệp của những người trên chuyến bay đã ngăn chặn thảm kịch. Ông Uri Pintov, chồng của Michelle, kể lại khoảnh khắc trực tiếp tham gia khống chế cơ phó: “Tôi đã đến hỗ trợ phi công. Anh ấy nói rằng mình không thể thở được vì mất rất nhiều máu".

Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn vẫn kéo dài sau khi khống chế được nghi phạm. “Suốt một tiếng rưỡi, chúng tôi không biết mình đang đi đâu hay sẽ được đưa đến đâu. Chúng tôi không còn tin tưởng bất kỳ ai, nên đã tách các thành viên phi hành đoàn và bố trí họ ở những vị trí khác nhau trên máy bay”, ông Pintov cho biết.

Góc nhìn từ chuyến bay 1073 của Flydubai khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tabuk, Saudi Arabia. Ảnh: Uri Pintov.

“Khi hạ cánh, tôi gặng hỏi thành viên phi hành đoàn ngồi cạnh và mới biết máy bay đã đáp xuống Saudi Arabia. Dù vậy, chúng tôi vẫn không biết họ có ý định gì, hay liệu có bị bắt làm con tin hay không. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng”.

Với gia đình Michelle, cơ trưởng Smit Machchhar không chỉ là người hùng mà còn là người đã giúp họ có thêm cơ hội sống sót trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng.

Chiếc Boeing 737 MAX cũng vượt qua một tình huống đặc biệt nguy hiểm khi máy bay đột ngột giảm độ cao trong thời gian rất ngắn.

“Boeing hẳn đã làm đúng điều gì đó”, Pintov nói với một nụ cười nhẹ.

Khoảnh khắc hành khách khống chế cơ phó trên máy bay Flydubai Video do truyền hình Israel công bố ghi lại tiếng hành khách la hét, cảnh cơ trưởng Smit Machchhar nằm đẫm máu ngoài buồng lái và cơ phó bị khống chế sau khi bị cáo buộc tìm cách lao máy bay xuống.