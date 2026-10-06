Nigeria điều tra thảm họa máy bay, tuyên bố quốc tang

Thông tin cập nhật cho biết toàn bộ 32 người trên máy bay, trong đó có phi hành đoàn 7 thành viên, đã thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Tinubu gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ thị Không quân Nigeria lập tức điều tra toàn diện nhằm xác định nguyên nhân tai nạn và ngăn ngừa những sự cố tương tự. Nhà chức trách sẽ công bố danh tính các nạn nhân sau khi thông báo cho gia đình họ.

Theo Văn phòng Tổng thống Nigeria, máy bay đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ thành phố Benin, miền Nam Nigeria, đến Lagos, trung tâm kinh tế của nước này, thì gặp nạn tại khu vực Igbokoda, bang Ondo, vào khoảng 9h sáng 5/10 (giờ địa phương). Máy bay rơi gần một căn cứ hải quân.

Thông tin sơ bộ cho biết một nhân chứng tới khu vực đầm lầy phát hiện vụ tai nạn và thông báo cho căn cứ hải quân gần đó. Không quân Nigeria xác nhận vụ tai nạn và cho biết các lực lượng chức năng đã triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu hộ với sự phối hợp của các cơ quan ứng phó khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền tìm kiếm tại khu vực sông và đầm lầy gần hiện trường.

Bộ trưởng Hàng không Nigeria Festus Keyamo và Văn phòng Tổng thống xác định máy bay gặp nạn là loại ATR-42, máy bay cánh quạt hai động cơ có sức chở khoảng 30–50 người. Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân tai nạn.

Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng liên quan đến máy bay quân sự tại Nigeria trong những năm gần đây. Trước đó, tháng 5/2021, Trung tướng Ibrahim Attahiru, Tư lệnh Lục quân Nigeria, cùng 10 sĩ quan thiệt mạng khi máy bay chở họ gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu lúc chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Kaduna, miền Bắc nước này. Tháng 8/2015, một máy bay quân sự khác cũng rơi xuống một ngôi nhà ở miền Bắc Nigeria, khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng.