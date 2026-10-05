Triều Tiên tạo đột phá với tên lửa siêu thanh có khả năng đổi đường bay

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan và đánh trúng mục tiêu được chỉ định ở khoảng cách 1.000 km.

Tên lửa siêu thanh Hwasong-11Ma của Triều Tiên. (Ảnh: MW)

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đã bay hơn 700 km, còn Bộ Quốc phòng Nhật Bản ước tính tầm bay vào khoảng 680 km. Bình Nhưỡng sau đó nhấn mạnh sự khác biệt giữa các số liệu này như một bằng chứng cho những hạn chế trong khả năng theo dõi tên lửa của Hàn Quốc và Nhật Bản.

AI giúp tên lửa thay đổi đường bay

Bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao của Triều Tiên, cho biết tên lửa mới có thể hoạt động với nhiều chế độ bay khác nhau, trong đó có cái gọi là "chế độ quỹ đạo dạng sóng". Theo bà, chế độ này cho phép tên lửa thay đổi đường bay ở độ cao thấp, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn, Hàn Quốc và Nhật Bản đã không thể tiếp tục theo dõi tên lửa sau khi nó đi qua những "điểm bỏ qua" ban đầu trong quỹ đạo.

Đáng chú ý, Triều Tiên cho biết AI đã được tích hợp vào hệ thống dẫn đường của tên lửa. Công nghệ này được cho là cho phép vũ khí chủ động thay đổi quỹ đạo khi đang bay ở độ cao thấp.

Hệ thống có thể lựa chọn ít nhất 4 chế độ quỹ đạo khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và mục tiêu được chỉ định. Bà Kim Yo-jong thậm chí tuyên bố rằng khả năng này khiến đối phương không có cách nào tránh được cuộc tấn công.

Triều Tiên từng phát triển tên lửa có quỹ đạo khó đoán

Nếu những tuyên bố của Bình Nhưỡng là chính xác, tên lửa mới sẽ tiếp tục phát triển một hướng công nghệ mà Triều Tiên đã theo đuổi trong nhiều năm nhằm làm phức tạp hóa quá trình phát hiện và đánh chặn.

Các tên lửa trước đây của nước này cũng từng thể hiện khả năng bay theo những quỹ đạo khác với tên lửa đạn đạo truyền thống. Một ví dụ là KN-23, được đưa vào sử dụng từ năm 2019.

KN-23 sử dụng quỹ đạo bán đạn đạo thấp kết hợp với khả năng thực hiện các thao tác phức tạp trong quá trình bay. Truyền thông nhà nước Triều Tiên từng mô tả đây là “quỹ đạo bất thường" và "chế độ bay lượn ở độ cao thấp", trong khi một cách mô tả khác gọi đây là "chế độ bay dẫn hướng đặc biệt".

Kiểu bay này khiến KN-23 khó bị phát hiện và theo dõi hơn. Sau một vụ phóng thử vào tháng 10/2019, có thông tin cho rằng hệ thống Aegis của Hàn Quốc thậm chí đã không phát hiện được tên lửa.

Tên lửa mới được Triều Tiên thử nghiệm được cho là tiếp tục nâng cao những khả năng nói trên khi kết hợp quỹ đạo bay linh hoạt với phương tiện lượn siêu thanh.

So với các hệ thống trước đây, phương tiện lượn siêu thanh có thể mở rộng đáng kể khả năng thay đổi đường bay trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Điều này đặt ra thêm thách thức cho các hệ thống phòng thủ vốn phải phát hiện, theo dõi và dự đoán quỹ đạo của tên lửa trong thời gian rất ngắn.