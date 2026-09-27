Trái tim trẻ 'say' nghệ thuật

Nhiều nghệ sĩ, tài tử uy tín, có bề dày kinh nghiệm khi nhắc đến Phi Phàm đều dành sự trân trọng, ghi nhận ngón đờn sinh năm 1999 này như làn gió mới. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng bước tiến phát triển nghề nghiệp rất nhanh, tài năng được khẳng định không chỉ qua các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở địa phương mà còn đóng góp thành tích qua các hội thi, liên hoan văn nghệ cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Với tài tử Phi Phàm, nghệ thuật là niềm đam mê bất tận.

Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) - Nhạc sĩ Trường Giang không thể quên được khoảng hơn 10 năm trước, một cậu bé tìm đến ông để xin học đờn. Nhận thấy niềm đam mê sẵn có, ông đã ra sức truyền đạt vốn liếng nghề nghiệp của mình cho học trò. Từ nền tảng cơ bản, bạn trẻ này đã quyết chọn nghệ thuật làm mục đích để phấn đấu và gắn bó đến nay. Có thể nói, Phi Phàm là một trong những tài tử trẻ hiếm hoi tại Cà Mau được đào tạo bài bản trường lớp và lĩnh hội phương pháp thị phạm truyền nghề khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ, bên cạnh đó lại được sự dìu dắt truyền nghề từ những cây đa, cây đề tiếng tăm. Chính vì thế trong ngón đờn trẻ, nếu nghe kỹ, vừa có sự mực thước, trưởng thành, vừa được nghiên cứu để phát huy cái hay, cái mới rất riêng.

“Việc đào tạo được một người làm nghệ thuật trẻ, đặc biệt ở lĩnh vực đờn tại Cà Mau như Phi Phàm vốn dĩ không hề đơn giản, vì với tính chất đặc thù, việc dạy - học cộng với niềm đam mê thôi thì chưa đủ mà còn đòi hỏi bản thân họ phải có năng khiếu thiên phú. Qua nhiều năm theo dõi và dìu dắt, tôi nhận thấy Phi Phàm có sự tiến bộ rất nhiều trong nghề nghiệp. Ðó là thành quả của nhiều bàn tay chăm chút để có được ngón đờn trẻ như bây giờ...”, NSƯT - Nhạc sĩ Trường Giang không giấu được vui mừng khi đánh giá về học trò.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhạc công, khi tham gia các câu lạc bộ đờn ca tài tử cấp xã, phường, trong và ngoài tỉnh, tài tử trẻ đều nhận được sự quý mến của nhiều thế hệ đồng nghiệp bởi tinh thần khiêm tốn, chịu khó học hỏi. Ðặc biệt, Phi Phàm còn ra sức hướng dẫn, trau chuốt từng nhịp, phách, kỹ thuật ca, đờn cho những tài tử cần củng cố thêm kiến thức nghệ thuật cũng như hỗ trợ tập luyện để họ “so tài” trong các cuộc thi văn nghệ quần chúng. Khát khao truyền lửa đam mê còn được tiếp tục thực hiện khi thời gian qua, Phi Phàm nhiệt tình tham gia lớp dạy đờn ca tài tử miễn phí tại Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau hay đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường.

Một buổi dạy đờn ca tài tử miễn phí tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau do tài tử Phi Phàm hướng dẫn.

Nhiều lần, tại các suất diễn phục vụ cơ sở của Trung tâm Văn hoá tỉnh, người ta lại thấy Phi Phàm góp sức không phải với nhiệm vụ nhạc công mà là nhân viên kỹ thuật. Cùng với mọi người tất bật lo khiêng vác, lắp ráp sân khấu hay nhiều công việc hậu đài khác.

“Em yêu sân khấu lắm. Công việc dù không phải sở trường, em vẫn làm, miễn là được gắn bó với sân khấu, đó là hạnh phúc”, Phi Phàm chia sẻ.

NSƯT Nguyễn Tiến Dương, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau, cho rằng: “Một người trẻ làm nghệ thuật bằng tâm thế hiền lành, chịu khó đã đáng quý, nhưng với tài tử Phi Phàm, đó còn là sự đóng góp công sức cho sự phát triển nghệ thuật tỉnh nhà bằng những thành tích đẹp, dù thời gian hoạt động nghệ thuật chưa lâu. Hy vọng sẽ có nhiều môi trường và điều kiện thuận lợi để tài năng này được dung dưỡng và phát huy lâu dài trong tương lai”.

Ở tuổi 27, khi được hỏi: “Em có mong muốn điều gì cho bản thân không?", Phàm đáp gọn hơ: “Sân khấu, tiếng đờn là hơi thở, em chỉ muốn được sống với nghề và cống hiến cho nghề một cách đàng hoàng nhất”.

Ngón đờn của Phi Phàm góp phần mang về Huy chương Vàng, Huy Chương Bạc cho tỉnh Cà Mau tại Hội diễn “Ðàn và hát dân ca 3 miền toàn quốc” và “Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2026”.

Gần đây nhất, ngón đờn của Phi Phàm góp phần mang về Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho tỉnh Cà Mau tại Hội diễn "Ðàn và hát dân ca 3 miền toàn quốc" và “Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2026”. Thoáng nhìn về chiếc tủ nhỏ đầy ắp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, đôi mắt hiền lại lấp lánh niềm vui. Câu chuyện về những chuyến phục vụ khán giả Bắc, Trung, Nam đã qua với bao tràng vỗ tay của khán giả được kể lại bằng tất cả sự trân trọng, nâng niu của trái tim trẻ say mê nghề.