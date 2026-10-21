Hiện nay, các lớp trải nghiệm làm đồ handmade trở thành điểm đến thu hút nhiều người tham gia, từ các em nhỏ 4 - 5 tuổi đến các bạn trẻ và người trưởng thành. Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn, hoạt động này còn là dịp để mỗi người tự tay làm nên những món quà độc đáo, gửi gắm tình cảm đến người nhận.

Các học viên tỉ mỉ tạo hình, phối màu để hoàn thiện tranh đất sét.

Tại lớp trải nghiệm làm tranh đất sét, các học viên tự tay nhào nặn, tạo hình và phối hợp những gam màu rực rỡ để hoàn thiện tác phẩm theo ý tưởng riêng. Trong không gian sáng tạo, mỗi người đều chăm chút cho bức tranh của mình. Những đôi bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ nắn từng cánh hoa, chiếc lá, tạo hình trái tim hay những nhân vật ngộ nghĩnh. Với sự hướng dẫn của người phụ trách, các em nhỏ hào hứng khám phá cách tạo hình từ đất sét, trong khi các bạn trẻ say mê lựa chọn màu sắc, sắp xếp từng chi tiết để hoàn thiện tác phẩm.

Các em nhỏ tập trung làm những sản phẩm thủ công độc đáo.

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm mới mẻ, làm tranh đất sét còn giúp người tham gia phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo và có những phút giây thư giãn. Đặc biệt, mỗi bức tranh đều mang dấu ấn riêng của người làm, thể hiện sự quan tâm và tình cảm chân thành dành cho người nhận.

Các sản phẩm handmade do các em nhỏ hoàn thiện.

Một bạn trẻ trải nghiệm làm đồ handmade.