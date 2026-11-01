Tối giản hóa không gian sống: 4 thứ cần loại bỏ để căn phòng thoáng đãng hơn

Nếu bạn thấy căn phòng của mình chật chội, ngột ngạt, đôi khi không phải do diện tích khiêm tốn, mà do vô số vật dụng xuất hiện vô nghĩa đang “chiếm đoạt” không gian sống của bạn. Chúng chính là 4 thứ này:

1. Đồ nội thất dư thừa và sai kích cỡ

Phòng của bạn gần như không có khoảng trống nào vì nó được lấp đầy bằng ghế đôn, hoặc những chiếc tủ/kệ to nhỏ khác nhau. Đồ nội thất không đồng bộ kích cỡ, thừa ra một hai cái nhưng tiếc nên cứ tạm để đó sẽ không chỉ nuốt chửng diện tích sàn, mà còn làm cản trở luồng di chuyển tự nhiên trong phòng.

Giải pháp: Hãy mạnh tay loại bỏ những món đồ không thực sự phục vụ nhu cầu hàng ngày. Ưu tiên các thiết kế nội thất đa năng (như giường có hộc kéo, sofa thông minh) hoặc bàn ghế có chân cao, kiểu dáng thanh thoát để tạo cảm giác không gian "thở".

2. "Mạng nhện" dây điện và thiết bị công nghệ cũ

Dây cáp loằng ngoằng dưới gầm bàn, sau kệ TV hay ổ cắm chật kín những củ sạc cũ, chúng là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự bừa bộn về thị giác. Bên cạnh đó, những thiết bị điện tử hỏng hóc hoặc lâu không dùng đến cũng vô tình tích tụ bụi bẩn và chiếm những chỗ quý giá.

Giải pháp: Quyên góp hoặc thanh lý các thiết bị không còn sử dụng. Đối với dây điện đang dùng, hãy gom gọn bằng hộp giấu dây, nẹp tường hoặc sử dụng các giải pháp sạc không dây để bề mặt phòng luôn phẳng và gọn gàng.

3. Đồ đạc không dùng đến, quần áo treo máng khắp nơi

Mỹ phẩm cũ không còn dùng đến, quần áo chất đống trên chiếc ghế (tự nhiên bị biến thành cây treo đồ bất đắc dĩ), hay tủ đồ chật khít những món bạn không mặc trong vài năm. Chúng không chỉ tốn diện tích lưu trữ mà còn tạo tâm lý quá tải mỗi khi bạn mở tủ ra.

Giải pháp: Áp dụng quy tắc "Một vào - Một ra". Chỉ giữ lại những gì bạn thực sự mặc và yêu thích. Khi tủ quần áo có chỗ rộng rãi, đồ đạc treo máng khắp nơi được treo thẳng thớm vào tủ, căn phòng tự khắc sẽ thoáng đãng và việc chuẩn bị mỗi sáng của bạn cũng nhanh chóng hơn rất nhiều.

4. Đồ trang trí nhỏ lẻ và quà lưu niệm không chủ đề

Những món đồ lưu niệm nhỏ từ các chuyến đi, gấu bông, tranh ảnh không đồng bộ hay vô số chậu cây tiểu cảnh đặt rải rác... có thể khiến căn phòng trông rối mắt và rất tốn công lau dọn. Đồ trang trí sinh ra để làm đẹp, nhưng quá nhiều chi tiết nhỏ lẻ sẽ phản tác dụng, biến không gian sống của bạn thành một "kho chứa kỷ niệm" lúc nào không hay.

Giải pháp: Hãy gom đồ trang trí theo cụm thay vì rải rác khắp phòng. Chọn một vài điểm nhấn lớn, như một bức tranh nghệ thuật khổ lớn, hoặc một chiếc bình mỹ thuật đẹp để tạo tầm nhìn thông thoáng và nâng tầm thẩm mỹ cho không gian.