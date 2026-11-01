Hàng trăm nghìn ngôi mộ 'bao vây' xóm làng ven biển Quảng Ngãi

Nhà cửa lọt thỏm giữa những khu mồ mả

Tại khu vực Nghĩa An cũ, nay thuộc xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, không khó để bắt gặp cảnh nhà dân nằm lọt thỏm giữa những khu mồ mả san sát. Có nơi, từ cửa nhà nhìn ra đã thấy nghĩa địa, những ngôi mộ nằm sát sân, bờ rào, thậm chí ngay bên tường nhà.

Đáng chú ý, khu nghĩa trang kéo dài hơn 3km dọc bờ biển, nằm xen kẽ với khu dân cư, trường học và các công trình công cộng.

Khu nghĩa trang kéo dài hơn 3km dọc bờ biển khu vực Nghĩa An cũ, nay thuộc xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc bờ biển Nghĩa An, những khu mồ mả trải dài theo tuyến đường ven biển. Một bên là bãi biển, bên còn lại là khu dân cư, xen giữa là những khu nghĩa trang với hàng ngàn ngôi mộ nằm san sát. Đi sâu vào các thôn, xóm, cảnh tượng còn rõ hơn khi nhiều ngôi mộ nằm ngay trong khu dân cư, sát sân nhà, bờ rào, giếng nước. Có những căn nhà bị bao quanh bởi nhiều ngôi mộ.

Người dân địa phương cho biết, sống lâu năm giữa những khu mồ mả nên dần quen với cảnh tượng này. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo ngại là nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt. Phần lớn hộ dân tại đây vẫn sử dụng nước giếng khoan. Trong khi đó, mồ mả nằm gần nhà ở và các giếng nước khiến người dân không khỏi bất an. Để yên tâm hơn, nhiều gia đình phải mua máy lọc nước về sử dụng.

Người dân sống lâu năm giữa những khu mồ mả nên dần quen với cảnh tượng này.

Ông Nguyễn Bằng, người dân địa phương, cho biết bà con mong muốn các khu nghĩa trang sớm được di dời, cải táng đến địa điểm phù hợp quy hoạch. Theo ông Bằng, nếu giải quyết được tình trạng này, môi trường sống sẽ được cải thiện, đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng du lịch biển, mở ra thêm sinh kế cho người dân.

27ha nghĩa trang, địa phương chờ phương án di dời

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết, khu vực Nghĩa An cũ hiện có khoảng 27ha đất nghĩa trang với hàng trăm ngàn ngôi mộ. Trong đó, khoảng 150 hộ dân đang sinh sống xen kẽ giữa các khu mồ mả.

Khoảng 150 hộ dân đang sinh sống xen kẽ giữa các khu mồ mả.

Theo ông Xôn, trước đây, diện tích mồ mả tại khu vực này có thời điểm chiếm khoảng một nửa diện tích. Sau đó, cùng với quá trình hình thành và phát triển khu dân cư, người dân xây dựng nhà ở xen vào các khu nghĩa địa, dẫn đến tình trạng nhà cửa và mồ mả nằm đan xen như hiện nay.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của người dân và việc khai thác quỹ đất ven biển. Ông Xôn cho biết tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đa số người dân đều bày tỏ mong muốn sớm di dời, cải táng các ngôi mộ để trả lại không gian sống và tạo quỹ đất phục vụ phát triển địa phương.

Trước đây, trong quy hoạch của TP Quảng Ngãi cũ đã tính đến phương án di dời các ngôi mộ tại khu vực Nghĩa An. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc di dời vẫn chưa được triển khai. Hiện xã An Phú đang chờ quy hoạch mới để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Người dân bày tỏ mong muốn sớm di dời, cải táng các ngôi mộ để trả lại không gian sống và tạo quỹ đất phục vụ phát triển địa phương.

Theo ông Xôn, khó khăn lớn nhất hiện nay là số lượng mồ mả quá lớn, trong khi nguồn lực của địa phương không đủ để tự tổ chức di dời toàn bộ. Vì vậy, xã An Phú mong muốn UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, có phương án hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư có đủ tiềm lực tham gia khai thác quỹ đất ven biển sau khi được quy hoạch, sắp xếp lại.

Việc di dời các khu nghĩa trang, nếu được triển khai, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho khoảng 150 hộ dân đang ở xen kẽ giữa mồ mả mà còn tạo điều kiện chỉnh trang không gian ven biển, khai thác tiềm năng du lịch và phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

Di Linh