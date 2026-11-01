Penthouse 450m² của Hồng Nhung: Mở cửa đón gió, bước chân chạm vườn xanh

Năm 2024, Hồng Nhung chuyển về sống trong căn penthouse rộng 450m², gồm hai tầng tại một chung cư cao cấp ở Thảo Điền, TP.HCM. Nằm ven sông Sài Gòn, căn hộ đón nắng, gió và có tầm nhìn bao quát một góc thành phố.

Điều khiến tổ ấm của nữ ca sĩ gây chú ý là cách thiên nhiên hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh không gian mang dấu ấn nghệ thuật của chủ nhân, khu vườn xanh mướt trở thành điểm nhấn khiến bạn bè đến chơi đều thích thú.

Hồng Nhung thường gọi vui khoảng xanh ấy là “vườn treo”. Ở độ cao hơn 80m so với mặt đường, cây lá vẫn sum suê, hoa trái đan xen, mang đến cảm giác thư thái cho căn nhà giữa đô thị.

Đưa nắng, gió và cây xanh vào không gian sống

Để tạo khu vườn trên cao, phần sân ở hai mặt căn hộ được tận dụng, bố trí thành những mảng xanh. Cách sắp xếp giúp diện tích ngoài trời vừa có chỗ trồng cây, vừa giữ được khoảng trống cho sinh hoạt.

Giữa vườn là lối đi lát đá cùng một khoảng sàn gỗ. Đây cũng là góc nữ ca sĩ thường nằm sưởi nắng, đọc sách, thiền, tập yoga hoặc tập hát. Những hoạt động quen thuộc được đưa ra ngoài trời, giữa cây lá và gió sông.

Ban công kính giúp tầm nhìn rộng mở, tạo cảm giác khoảng vườn nối tiếp với cảnh quan phía ngoài. Từ đây, chủ nhân có thể ngắm thành phố trong khi vẫn tận hưởng sự riêng tư của tổ ấm.

Trong cách chăm chút nhà cửa, Hồng Nhung ưu tiên cảm giác thoải mái, tự nhiên. Nữ ca sĩ từng chia sẻ chị dành phần lớn tiền kiếm được cho nơi ở, thay vì tập trung mua sắm vật dụng hay nội thất xa hoa.

Bởi vậy, sức hút của căn hộ đến từ những khoảng không có thể tận hưởng mỗi ngày: một chỗ nằm đón nắng, góc ngồi đọc sách hay lối đi giữa vườn cây. Đó cũng là những chi tiết gợi liên tưởng đến mong muốn sống chậm, gần thiên nhiên của nhiều người.

Phòng tắm mở ra vườn, hoa trái trở thành niềm vui mỗi ngày

Một điểm thú vị trong bố trí căn hộ là lối đi từ vườn thông thẳng đến phòng tắm có không gian mở. Sự kết nối này tạo nên góc thư giãn được ví như “spa tại gia”, luôn có gió và hương hoa.

Hồng Nhung thường hái hoa trong vườn, cắm vào lọ rồi đặt cạnh bồn tắm. Ngâm mình, đọc sách và thưởng hoa trở thành cách chị tận hưởng sự dễ chịu ngay trong nhà.

Khu vườn còn được trồng xen nhiều loại cây cảnh, rau xanh, hoa và cây ăn quả. Những tầng cây khác nhau tạo nên tổng thể sinh động, đồng thời mang đến niềm vui thu hoạch.

Mướp, thanh long, táo, chuối, cà chua hay dâu tằm đều xuất hiện trong những lần nữ ca sĩ khoe thành quả chăm vườn. Với chị, tự tay hái quả là một niềm hạnh phúc giản dị.

Từ khi có vườn, Hồng Nhung cũng mê cắm hoa hơn. Chị tận dụng cả thân cà chua khô sau thu hoạch để tạo hình cho những bình hoa ngẫu hứng.

Sau những chuyến đi và quãng thời gian sống ở nhiều nơi, khu vườn vẫn giữ ý nghĩa đặc biệt với nữ ca sĩ. Khoảng xanh ấy mang lại cảm hứng sáng tạo, đồng thời cho chị một nơi nghỉ ngơi, chăm sóc đời sống tinh thần giữa nhịp sống bận rộn.