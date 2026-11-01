Đà Nẵng ra mắt Tuyến phố Du lịch xanh đầu tiên

Dự án “Thúc đẩy giảm nhựa dùng một lần” do Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương Việt Nam tài trợ cho TP Đà Nẵng với số tiền hơn 1,15 tỷ đồng (tương đương gần 46.000 USD).

Dự án khuyến khích cơ sở kinh doanh hạn chế, tiến đến nói không với rác thải nhựa dùng một lần, sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường. Ảnh: Nguyễn Tú.

Mục tiêu xây dựng đường Hà Bổng thành tuyến phố kiểu mẫu “nói không với nhựa dùng một lần”, có ít nhất 80% các cơ sở kinh doanh và hộ dân thuộc phạm vi dự án ký cam kết và thực hiện giảm nhựa dùng một lần trong hoạt động hằng ngày.

Đây là tuyến đường du lịch đầu tiên tại khu vực biển Đà Nẵng xây dựng tuyến phố du lịch xanh, góp phần chuyển đổi bền vững, đóng góp cho mục tiêu xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường.

Thời gian qua, qua khảo sát ý kiến của người dân và cơ sở kinh doanh, Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương Việt Nam cùng địa phương lắp đặt tủ thu gom rác tái chế và máy lọc nước phục vụ miễn phí tại một số vị trí trên tuyến đường Hà Bổng, tạo điều kiện cho người dân, du khách được thuận lợi khi sử dụng bình nước cá nhân, hạn chế việc dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác thải nhựa và những rác có thể tái chế được, hạn chế tối đa lượng rác thải phát sinh phải xử lý.

Ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải, cho biết Hà Bổng là một trong những tuyến phố tại biểu Đà Nẵng tập trung nhiều hoạt động phục vụ du lịch như lưu trú, ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác, tạo sức sống nhộn nhịp và cơ hội phát triển kinh tế đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan và chất lượng môi trường.

Xây dựng đường Hà Bổng thành tuyến phố du lịch xanh đầu tiên của TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Thực tế hiện nay các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn được sử dụng phổ biến hằng ngày. Để rác thải tập kết đúng nơi quy định, phân loại tại nguồn, cần có sự đồng hành giữa chính quyền, cơ sở kinh doanh, mỗi hộ dân và du khách.

Bên cạnh xây dựng Tuyến phố Du lịch xanh Hà Bổng, còn nhân rộng mô hình trường học không rác nhựa dùng một lần tại 4 trường THCS, dự án kéo dài đến tháng 12/2027.