Đà Nẵng: Đến năm 2032, người khuyết tật tiếp cận 100% công trình công cộng thiết yếu

Ngày 1/11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo đảm quyền tiếp cận của người khuyết tật trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông trên địa bàn. Việc này nhằm thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD) và kế hoạch được UBND TP Đà Nẵng đề ra.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2026 - 2032, đơn vị tập trung rà soát các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và lồng ghép yêu cầu tiếp cận của người khuyết tật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các hoạt động kiểm định, cấp phép và kiểm tra công trình được thực hiện theo thẩm quyền, góp phần nâng cao việc tuân thủ các yêu cầu về khả năng tiếp cận của người khuyết tật.

Tại TP Đà Nẵng, các khu vực công cộng như trụ sở các trung tâm hành chính địa phương, công viên, phần lớn đã tích hợp lối lên xuống dành cho người khuyết tật. Trong ảnh là lối đi dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: X.S.

Đặc biệt đối với hạ tầng giao thông công cộng, Sở Xây dựng chú trọng rà soát thực trạng các phương tiện và cơ sở vật chất, nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận. Đồng thời, đơn vị phối hợp cùng các sở liên ngành triển khai chính sách miễn, giảm giá vé theo quy định.

Việc thực hiện các nhiệm vụ này hướng tới giảm thiểu những rào cản trong quá trình di chuyển, sử dụng công trình công cộng và tiếp cận dịch vụ đô thị của người khuyết tật. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị biển hiện đại, đáng sống và trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin thêm, thực tế trên địa bàn thành phố hiện nay, các khu vực công cộng như trụ sở các trung tâm hành chính địa phương, công viên, phần lớn đã tích hợp lối lên xuống dành cho người khuyết tật.

Các tuyến xe buýt trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có lối lên, xuống dành cho người khuyết tật. Ảnh: Danabus.

Đặc biệt, từ 6 năm trước, chính quyền địa phương đã triển khai dự án mở lối xuống biển dành cho người khuyết tật với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng, mở 24 lối xuống biển dành cho người khuyết tật tại các bãi biển đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, Nguyễn Tất Thành... và một số tuyến phố đã có lối đi dành riêng cho người khiếm thị. Các tuyến xe buýt công cộng cũng đã tích hợp lối lên xuống xe cho người khuyết tật.

Theo Trung tâm điều hành giao thông thông thông minh Đà Nẵng, hệ thống Danabus đã được khuyến khích áp dụng các chính sách ưu đãi vé, trong đó miễn phí vé cho thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật nặng...

Theo Sở Xây dựng, chủ trương hoàn thiện hạ tầng bảo đảm quyền tiếp cận của người khuyết tật thể hiện mục tiêu phát triển đô thị thuận tiện, an toàn và bình đẳng cho tất cả mọi người.