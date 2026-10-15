Tin ở người trẻ

Hôm nay 15-10, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026), theo dự kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có cuộc đối thoại với thanh niên, chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Đây là dịp để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những giải pháp nhằm đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Việc người đứng đầu Chính phủ trực tiếp đối thoại với thanh niên thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn lại lịch sử dân tộc và chặng đường 70 năm hình thành, phát triển của Hội LHTN Việt Nam, có thể thấy, ở mỗi giai đoạn, thanh niên luôn được tin tưởng giao phó và đảm nhận những vai trò, sứ mệnh mới.

Trong chiến tranh, đó là tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; trong hòa bình, đó là khát vọng dựng xây, đưa đất nước tiến lên.

Ngày nay, thanh niên tiếp tục được kỳ vọng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, biến tri thức thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam là một trong những cách tuổi trẻ đáp lại niềm tin ấy bằng những hành động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Những tấm gương người trẻ được vinh danh thời gian qua là minh chứng sinh động cho năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ khi được tin tưởng giao trọng trách.

Tại Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng ngày 11-10-2025, Mùa A Thi, chàng trai dân tộc Mông, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), được vinh danh vì hành động dũng cảm, kịp thời cảnh báo, sơ tán khoảng 90 người dân thoát khỏi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trước đó, anh đã được dân bản tín nhiệm bầu làm Trưởng bản khi mới 23 tuổi.

Tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, được công bố tháng 3 vừa qua, Đại úy Đoàn Văn Chí, Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), được vinh danh với những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ...

Còn nhiều tấm gương thanh niên khác trên khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi người một vị trí, một cách cống hiến, nhưng đều có chung bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đảm đương việc khó, đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

Để phát huy tiềm năng của người trẻ, các cấp lãnh đạo chú trọng thể hiện sự tin tưởng bằng hành động cụ thể, mạnh dạn giao việc, trao quyền trên cơ sở năng lực và phẩm chất. Tuổi tác không nên là rào cản của cơ hội; năng lực và trách nhiệm phải là tiêu chí quyết định. Các cơ quan, tổ chức cần tạo môi trường để người trẻ được thử sức, đóng góp ý kiến, được đánh giá công bằng và có cơ hội trưởng thành qua thực tiễn.

Việc quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên phát triển toàn diện, sẵn sàng cho vai trò làm chủ đất nước đã được thể chế hóa trong Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Vấn đề là các chủ trương, chính sách ấy phải được cụ thể hóa thành những cơ hội học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cống hiến. Về phía người trẻ, cách đáp lại sự tin tưởng thuyết phục nhất là không ngừng hoàn thiện bản thân, chủ động trang bị tri thức, rèn luyện bản lĩnh, dám nhận việc khó và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

Tin ở người trẻ không chỉ ở kỳ vọng vào tương lai, mà phải được thể hiện bằng những cơ hội và trọng trách cụ thể ngay trong hiện tại. Khi được trao cơ hội, giao trọng trách và đánh giá công bằng, người trẻ sẽ có điều kiện chứng minh năng lực, trưởng thành qua thử thách và biến khát vọng thành những thành quả thiết thực. Niềm tin được đặt đúng chỗ, trách nhiệm được giao đúng người sẽ khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ, tạo thành nguồn lực quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tự tin bước vào tương lai.

NGUYỄN KIM QUY

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam