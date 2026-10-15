Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang

(Tiếp tục cập nhật)

* Sáng 15/10, tại thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn được quy tập tại khu vực Mả Chìa.

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các hài cốt tại khu vực Mả Chìa. Qua đó, 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống Pháp được tìm thấy, quy tập.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa. Ảnh: Báo Hải Phòng

Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và thành phố trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn".

Các công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Ảnh: Báo Hải Phòng

Ảnh: Báo Hải Phòng

* Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 15-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Công tác chuẩn bị Lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Những vòng hoa được đặt ngay ngắn, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ngay từ sáng sớm, các cựu chiến binh đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên tham dự buổi lễ. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Các cựu chiến binh, nhân dân đến dự buổi lễ. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Lực lượng đoàn viên thanh niên chuẩn bị trước Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Báo Tuyên Quang