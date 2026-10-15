Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang
Sáng nay (15/10), thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập trên địa bàn trong Chiến dịch 500 ngày đêm.
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* Sáng 15/10, tại thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn được quy tập tại khu vực Mả Chìa.
Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các hài cốt tại khu vực Mả Chìa. Qua đó, 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống Pháp được tìm thấy, quy tập.
Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và thành phố trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn".
* Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Sáng ngày 15-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/le-truy-dieu-an-tang-hai-cot-liet-si-tai-hai-phong-can-tho-va-tuyen-quang-20261015080520141.htm