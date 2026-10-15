Xã Tiến Thắng kiện toàn tổ chức Đảng, sắp xếp các phòng chuyên môn

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo Nghị quyết số 32 của HĐND xã, UBND xã Tiến Thắng được tổ chức thành 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; phòng Nội vụ – Tư pháp; phòng Kinh tế; phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường; phòng Văn hóa – Xã hội. Tổng số biên chế công chức của 5 phòng là 58 biên chế, được phân bổ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cùng với việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã kể từ ngày 15-10-2026; đồng thời thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành 12 quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập. Các quyết định thành lập chi bộ và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư được thực hiện từ ngày 15-10-2026, bảo đảm tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Duy Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn và thành lập các chi bộ trực thuộc là bước tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng tính chuyên môn hóa, khắc phục tình trạng chồng chéo, quá tải, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Duy Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã và các phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phân công cụ thể trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; tổ chức bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, dữ liệu và các điều kiện hoạt động, bảo đảm không gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đối với các chi bộ mới thành lập, cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, duy trì nền nếp sinh hoạt và gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Các cán bộ được giao nhiệm vụ mới cần chủ động tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, không né tránh việc khó, không đùn đẩy trách nhiệm.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý công việc đang triển khai, nhất là những nhiệm vụ có thời hạn, các hồ sơ tồn đọng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.