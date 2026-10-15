Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026):Phát huy truyền thống, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong mô hình mới

Thành Duy / Trình bày: Hồng Toại • 15/10/2026

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Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và 27 năm ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2026) diễn ra trong bối cảnh chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và bàn giao tương ứng ở cấp xã. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức, kế thừa kinh nghiệm, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác dân vận, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại xã Đông Lộc, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phân công cán bộ phụ trách, rà soát công việc để duy trì tham mưu thông suốt.

Đồng chí Võ Minh Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc, cho biết cấp ủy thực hiện đầy đủ nội dung bàn giao, xác định trách nhiệm từng bộ phận, bảo đảm tiếp nhận không ảnh hưởng công việc chung. Đảng ủy xã cũng đã phân công đồng chí Nguyễn Bá Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, phụ trách công tác dân vận và bố trí chuyên viên chuyên trách.

Đồng chí Võ Minh Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc (thứ 5 từ trái vào) trao đổi với các đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh: Thành Duy

Thực tế sau hơn nửa tháng tiếp nhận công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Thành Tích - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Lộc nhận định, chuyển giao phù hợp thực tiễn bởi công tác dân vận gắn với hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận có điều kiện làm tốt vai trò cầu nối, truyền tải chủ trương của Đảng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trên phạm vi toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng ủy xã, phường xây dựng kế hoạch, thành lập tổ bàn giao, tổ tiếp nhận và ký biên bản bàn giao. Đến nay, 100% xã, phường đã hoàn thành chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Đảng ủy xã Đông Lộc tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã. Ảnh: CSCC

Nội dung bàn giao bao quát các lĩnh vực trọng tâm: Công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị; dân vận của các cơ quan Nhà nước; thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Việc bàn giao biên chế, cán bộ được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế. Trong tổng số 130 xã, phường, có 3 xã bàn giao biên chế, mỗi xã một biên chế; 7 xã bàn giao một cán bộ từ Ban Xây dựng Đảng sang Mặt trận Tổ quốc. Các xã, phường còn lại không chuyển giao biên chế, cán bộ do Ban Xây dựng Đảng đang thiếu biên chế. Sau chuyển giao, mỗi đảng ủy xã, phường phân công một đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách công tác dân vận, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Ở cấp tỉnh, ngày 22/9/2026, Nghệ An tổ chức hội nghị ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh đã phân công đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phụ trách công tác dân vận.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Ảnh: T.L

Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, công tác dân vận luôn giữ vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng. Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục khẳng định yêu cầu phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi nhân dân là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới tiếp tục nhấn mạnh quan điểm “Dân là gốc”.

Bộ phận tham mưu công tác dân vận của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thành Duy

Quán triệt những quan điểm đó, công tác dân vận tại Nghệ An nhanh chóng được triển khai theo phân công mới. Chào mừng Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 27 năm ngày Dân vận của cả nước, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đồng chí Cao Hoàng Hải - bộ phận tham mưu công tác dân vận của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cho biết thêm: Ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì tham mưu cấp ủy đảng cùng cấp rà soát, ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu trực tiếp phong trào thi đua “Dân vận khéo” từ Ban xây dựng Đảng về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng mô hình, kết quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026; triển khai kiện toàn tổ dân vận được đặt ra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, do bí thư chi bộ hoặc trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ trưởng.

Bộ phận tham mưu công tác dân vận của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh trao đổi công việc. Ảnh: Thành Duy

Trong giai đoạn mới, công tác dân vận của Nghệ An tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động nhân dân. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả; hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy về chủ trương, chính sách, giải pháp công tác dân vận; phát huy hiệu quả các cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; đồng thời, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn, kỹ năng số, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và phương pháp công tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu tham mưu, triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, truyền thống, những thành quả và kinh nghiệm được đúc kết qua các thời kỳ sẽ tiếp tục là động lực để đội ngũ làm công tác dân vận của Đảng tại Nghệ An phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.