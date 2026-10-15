Khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm giàu chính đáng: Chủ trương đúng đắn

Làm giàu - mặt trận thể hiện bản lĩnh, trí tuệ đảng viên

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cho biết: Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, thiết thực vào dự thảo quy định trên nguyên tắc quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước; làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng...

Đảng viên, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty TNHH Khí công nghiệp Đông Anh (bên trái) hướng dẫn người lao động quy trình nạp các loại khí công nghiệp. Ảnh: TRẦN HÀO

Nghỉ hưu gần 20 năm nay, ông Trần Công Thi, đảng viên, cựu chiến binh đang sinh sống tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn thường xuyên theo dõi tình hình thời sự trong nước, nhất là các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kỳ họp của Quốc hội. Ông cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “cho phép” đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng cho thấy Đảng quan tâm đến việc giúp đảng viên phát huy tốt điều kiện, khả năng vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh, để thành quả lao động sáng tạo của họ đóng góp nhiều hơn cho xã hội và đất nước. Ông Trần Công Thi tâm sự: “Thương trường như chiến trường, vì vậy, rất cần khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên làm giàu chính đáng. Thành công của họ không chỉ làm lợi cho xã hội, đất nước mà còn khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên mặt trận đầy cam go, qua đó góp phần làm tăng uy tín của Đảng”. Cùng quan điểm, đảng viên Lê Hoài Nhơn ở thôn Hương Giang, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm: “Làm giàu là nhu cầu chính đáng của tất cả người dân, nhưng phải đúng pháp luật. Cán bộ, đảng viên cũng cần phát triển kinh tế để củng cố hậu phương, ổn định đời sống thì mới có thể yên tâm công tác, cống hiến. Thành công của họ là minh chứng sinh động trong thực hiện “nói đi đôi với làm”, củng cố niềm tin với tổ chức và quần chúng. Qua đó, họ cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo”.

Đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cũng bày tỏ đồng tình và hoan nghênh chủ trương của Trung ương về việc khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, làm giàu chính đáng. Theo đồng chí, đảng viên là những người tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực đời sống, vì vậy không có lý do gì mà không khuyến khích họ làm kinh tế.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn và Phản biện chính sách, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) cho biết thêm: “Khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước là một bước đổi mới căn bản, mạnh mẽ về quan điểm và nhận thức trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển toàn diện đất nước. Như vậy, về cơ bản đảng viên đã có đầy đủ quyền và sự bình đẳng với người ngoài Đảng trong phát triển kinh tế, xây dựng, đóng góp và làm giàu cho đất nước”.

Khuyến khích đi đôi với tăng cường quản lý, giám sát

Nhắc lại những bài học trong 40 năm đổi mới và việc nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý thời gian qua, đồng chí Nguyễn Túc cho rằng, để chủ trương “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, làm giàu chính đáng được thực hiện hiệu quả thì cần cụ thể hóa thành những quy định rõ ràng, khả thi và có khả năng thực hiện thống nhất theo đúng tinh thần: Gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với việc giữ vững bản chất của Đảng; làm rõ quyền, điều kiện và giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin và tài sản công trở thành lợi thế riêng. Đồng chí cũng cho rằng, Đảng cần tăng cường giáo dục, chỉnh đốn, giám sát để đảng viên làm đúng quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. “Hoạt động đầu tư, kinh doanh rất phức tạp. Bên cạnh đó, mặt trái của kinh tế thị trường ngày càng tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống. Vì vậy, nếu chúng ta không giáo dục đến nơi đến chốn, giám sát chặt chẽ thì rất nguy hiểm. Bởi khi đó, cán bộ, đảng viên có chức, có quyền sẽ dễ trở thành những ông quan cách mạng, còn doanh nghiệp biến thành những nhà tư sản. Khi có sự móc ngoặc giữa quan cách mạng và các nhà tư sản thì đất nước sẽ đi tới đâu? Tham nhũng là khuyết tật của mọi chế độ và không ngừng biến tướng. Nhằm ngăn chặn sự thoái hóa, biến chất trong thực hiện chủ trương “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, làm giàu chính đáng, Đảng và các cơ quan chức năng cần theo dõi, giám sát chặt chẽ; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định cần thiết”, đồng chí Nguyễn Túc nói.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, đảng viên làm kinh tế còn phải thực hiện các yêu cầu cao hơn của Đảng, nhưng như vậy không phải là mâu thuẫn, mà nhằm phát triển kinh tế gắn liền với phát triển xã hội tốt hơn thông qua việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo đảm cho việc đầu tư, kinh doanh và làm giàu một cách chính đáng, bền vững. Luật sư Trương Thanh Đức cũng cho rằng, những quy định về xử lý trách nhiệm của đảng viên hiện nay đã đầy đủ, cụ thể, rõ ràng và rất nghiêm khắc. “Vì thế, nếu cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hay gián tiếp tham gia đầu tư, kinh doanh, làm giàu trái pháp luật thì không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật mà còn bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh.