Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự (Vụ I).

Tại buổi lễ, đồng chí Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC, công bố quyết định của Chánh án TANDTC về bổ nhiệm đồng chí Trịnh Thị Minh Trang (SN 1979), Thẩm tra viên chính Vụ Giám đốc, kiểm tra I, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I TANDTC.

Đồng chí Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trịnh Thị Minh Trang.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án TANDTC chúc mừng đồng chí Trịnh Thị Minh Trang được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí ghi nhận quá trình công tác, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đồng chí Trang, đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chánh án TANDTC Lê Tiến đề nghị, trên cương vị mới, đồng chí Trịnh Thị Minh Trang tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, cần phát huy vai trò của người lãnh đạo, chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Phó Chánh án Lê Tiến phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I TANDTC Trịnh Thị Minh Trang.

Nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Tiến đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Giám đốc, kiểm tra I cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị mới, đồng chí Trịnh Thị Minh Trang cần phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo TANDTC giao.

Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I TANDTC Trịnh Thị Minh Trang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Thị Minh Trang bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I; đồng thời khẳng định nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân trên cương vị mới. Đây không chỉ là sự ghi nhận của lãnh đạo TANDTC mà còn là động lực để đồng chí tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và nâng cao năng lực công tác.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Trang trân trọng cảm ơn đồng chí Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Tiến cùng các đồng chí lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC và tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Giám đốc, kiểm tra I đã quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ đồng chí trong quá trình công tác.

Đồng chí Lê Tiến cùng đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Vụ Giám đốc, kiểm tra I TANDTC.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC, đồng chí Trịnh Thị Minh Trang khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn; phát huy tinh thần cầu thị, đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm với công việc, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thẩm phán TANDTC và sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo các đơn vị và tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Giám đốc, kiểm tra I để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cán bộ công chức Vụ Giám đốc, kiểm tra I chúc mừng đồng chí Trịnh Thị Minh Trang.