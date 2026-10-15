Ngọn cờ đoàn kết, tập hợp thanh niên cống hiến sức trẻ cho đất nước

Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, sức trẻ Việt Nam luôn được khơi dậy và phát huy qua những hoạt động thiết thực, góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

Tại Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tháng 10/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau”. Ảnh: TTXVN

Xung kích trên mọi mặt trận

Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ đều là lớp người đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những tấm gương oanh liệt. Đặc biệt từ khi có Đảng, thanh niên Việt Nam đã liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Cuối năm 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trong 9 năm kháng chiến đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên, thanh niên, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ ngày 8 đến 15/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ đến dự.

Người căn dặn: “... Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...”.

Thanh niên dân quân của đội thủy lợi Quang Trung (Thái Bình) luôn cảnh giác, ra sức luyện tập, sẵn sàng chiến đấu (1972). Ảnh: Xuân Vi/TTXVN

Tháng 12/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã phát động thanh niên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và ra sức ủng hộ cho cuộc đấu tranh của đồng bào và thanh niên miền Nam. Theo đó, 80 vạn đoàn viên, hội viên, thanh niên miền Bắc tự nguyện đăng ký phấn đấu theo tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai"; 15 vạn thanh niên tình nguyện gia nhập các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước. Hơn 3 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia phong trào "Ba sẵn sàng" và hơn 2 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia phong trào "Năm xung phong" cùng hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang, nêu cao quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, xứng đáng với lời khen của Bác Hồ “Các cháu là thế hệ anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”.

Xây dựng lớp thanh niên tiên phong sáng tạo, làm chủ tương lai

Trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, thanh niên Việt Nam luôn mang trong mình trách nhiệm đối với vận mệnh dân tộc. Nếu trong những giai đoạn lịch sử trước đây, cống hiến của tuổi trẻ được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng dấn thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thì trong giai đoạn hiện nay, khát vọng ấy được tiếp nối qua ý chí học tập, tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ chào cờ Chặng 3 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chính sự kế thừa và tiếp nối đó đã tạo nên sức sống của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp các phong trào, hoạt động thanh niên không ngừng thích ứng với yêu cầu thực tiễn, trở thành môi trường để người trẻ rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành và khẳng định trách nhiệm công dân.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Sự đa dạng ấy phản ánh một mặt trận đoàn kết rộng mở, nơi doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, trí thức trẻ, thanh niên công nhân, nông dân, văn nghệ sĩ, thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên các dân tộc, tôn giáo và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đều có thể đóng góp bằng thế mạnh của mình.

Từ các phong trào qua nhiều thời kỳ đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội tiếp tục đưa tình yêu nước thành hành động cụ thể, phát huy vai trò của thanh niên tại những địa bàn, lĩnh vực cần sự đóng góp. Các chương trình như “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Chia sẻ cùng thầy cô”, cùng các hoạt động “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã góp phần kết nối các nguồn lực, hỗ trợ cộng đồng và tạo cơ hội phát triển cho thanh niên.

Một dấu mốc nổi bật trong chặng đường 70 năm của Hội là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Bằng thông điệp gần gũi, phong trào đưa tình yêu nước trở thành điểm kết nối các tầng lớp thanh niên, để mỗi người có thể thể hiện trách nhiệm với quê hương bằng chính công việc, sở trường và điều kiện của mình từ học tập, lao động sáng tạo, gìn giữ văn hóa đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo. Sức sống của Hội còn được làm nên bởi các tổ chức thành viên, những câu lạc bộ, đội, nhóm và mạng lưới tình nguyện… Mỗi lực lượng đều có thế mạnh và cách đóng góp riêng cho sự phát triển lớn mạnh của Hội.

Trong đó, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 có chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, được tổ chức qua 7 chặng, gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa và địa chỉ đỏ trên cả nước. Khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 5 tháng triển khai, hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm tại Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, trước khi hội tụ tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trao bằng khen cho các gương "Thanh niên sống đẹp", sáng 12/10. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo số liệu thống kê, sau những bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc, Hành trình được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. 1.050 công trình thanh niên được triển khai. 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, 86.000 phần quà, học bổng đã được trao tặng, hỗ trợ học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Hội còn tổ chức 196 hoạt động nâng cao kỹ năng sống, trại huấn luyện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thu hút 13.181 lượt hội viên, thanh niên; tổ chức 1.074 giải thể thao, hoạt động giao lưu nâng cao sức khỏe, thu hút 103.161 lượt người tham gia.

Trên không gian số, hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được chia sẻ. Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền và sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút 139.696 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận. Trên TikTok, hơn 17.600 video gắn các hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng số lượt tiếp cận về hành trình trên mạng xã hội đạt gần 1,3 tỷ.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội xuất sắc, sáng 12/10. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 70 cán bộ Hội tiêu biểu đã được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, đó là sự ghi nhận về những sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi tại địa bàn khó khăn.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình bảo đảm an sinh xã hội.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những cơ hội và thách thức đan xen. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ đang mở ra không gian rộng lớn để người trẻ phát huy năng lực. Đồng thời, những chuyển biến ấy đòi hỏi thanh niên phải có tri thức, bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không chỉ là đoàn kết, tập hợp thanh niên mà còn phải khơi dậy mạnh mẽ hơn tiềm năng sáng tạo, khả năng thích ứng và khát vọng đóng góp của thế hệ trẻ vào các mục tiêu phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, các cấp bộ Hội cần cụ thể hóa niềm tin, kỳ vọng của Đảng và Nhà nước thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phát huy vai trò chủ động của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Hội cần tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gần gũi với thanh niên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người trẻ. Việc phát triển tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng khả năng tiếp cận và tạo cơ hội tham gia cho thanh niên thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Cùng với đó, Hội đổi mới hoạt động theo hướng gần cơ sở, sát địa bàn dân cư; lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và nhân dân; gắn phong trào thanh niên với xây dựng đời sống ở khu dân cư. Những nỗ lực đó nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó của thanh niên với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tự hào truyền thống 70 năm, tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam càng ý thức sâu sắc trách nhiệm trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam sẽ không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.