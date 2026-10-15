Cao Bằng chào mừng đoàn đại biểu Trung Quốc tham gia 'Hành trình đỏ - nghiên cứu, học tập'

Tham dự về phía đoàn đại biểu Việt Nam có đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn; Ban Đối ngoại, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội và các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình.

Về phía Đoàn đại biểu Trung Quốc có đồng chí Lưu Vân Vĩ, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc cùng các thành viên trong đoàn là cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và các đại biểu thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học của Trung Quốc.

Về phía Cao Bằng có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Hương Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.

Trong không khí thân tình, thắm tình hữu nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lưu Vân Vĩ và Đoàn đại biểu Trung Quốc đã đến thăm, nghiên cứu và học tập tại Cao Bằng.

Đồng chí nhấn mạnh: Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc. Là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Việt Nam, có đường biên giới tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, Cao Bằng có vị trí và điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác với các địa phương Trung Quốc. Sự gần gũi về địa lý, những nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán và mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai bên biên giới là nền tảng quan trọng để xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị.

Đối với tỉnh Cao Bằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Trung Quốc, đặc biệt là Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác đối ngoại của tỉnh. Hai bên tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu, phối hợp trên nhiều lĩnh vực, từng bước đưa tiềm năng và lợi thế của khu vực biên giới trở thành động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Việc hai bên phối hợp triển khai, đưa vào vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là minh chứng cho kết quả hợp tác đó.

Đề cập ý nghĩa của chương trình “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập” năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang khẳng định: Đây là hoạt động thiết thực, tạo cơ hội để thanh niên hai nước tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người của nhau; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những giá trị chung và khát vọng phát triển. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị. Đồng thời, kỳ vọng thế hệ trẻ hai nước tiếp tục duy trì, phát triển những kết nối được hình thành sau chương trình; tổ chức thêm các hoạt động giao lưu, học tập và hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững.

Đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tặng quà lưu niệm lãnh đạo Trung ương Đoàn và Đoàn đại biểu Trung Quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm lãnh đạo Trung ương Đoàn và Đoàn đại biểu Trung Quốc.