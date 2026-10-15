Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Giải ngân 100% kế hoạch vốn là mệnh lệnh

Một mô hình phát triển dù mang tên gọi cao đẹp đến đâu cũng chỉ có giá trị thực tiễn khi kết quả của nó được kiểm chứng bằng những số liệu khoa học, khách quan và cảm nhận hạnh phúc thực sự của con người. Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là cuộc đua chạy theo thành tích hay dựng lên những bức tranh “đạt chuẩn trên giấy”, mà là quá trình kiên trì kiến tạo chất lượng sống mới. Việc tổng kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thí điểm, xác lập bộ chỉ số đo lường sự hài lòng và phác thảo lộ trình đưa mô hình trở thành cấu phần phổ quát trong kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.