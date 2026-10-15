Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Giải ngân 100% kế hoạch vốn là mệnh lệnh

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, các lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị định này. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng đã tạo nên thế trận vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân khu vực biên giới.