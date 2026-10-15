Xã hộiThời sự

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Giải ngân 100% kế hoạch vốn là mệnh lệnh

Chiều 14/10, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2026.

Báo Xây Dựng
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Tuấn Nghĩa

Hạ Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/bo-truong-tran-hong-minh-giai-ngan-100-ke-hoach-von-la-menh-lenh-192261015070029287.htm