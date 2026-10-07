Tiếp sức cho nông dân làm giàu

Nhờ sự cần cù, quyết tâm dám nghĩ dám làm, cùng đòn bẩy từ nguồn vốn chính sách, hộ nông dân Đinh Thị Lý (thôn 1, xã Khánh Vĩnh) đã vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng nên cơ ngơi vững chắc cho gia đình. Có thành quả đó một phần đến từ sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh (bên trái) và ông Đỗ Văn Dũng trao đổi về kỹ thuật trồng bưởi.

Lấy ngắn nuôi dài

Đến thăm khu rẫy rộng hơn 2,4ha của gia đình bà Đinh Thị Lý và ông Đỗ Văn Dũng, cảm giác oi nồng của cái nắng dường như bị đẩy lùi bởi màu xanh của cây lá, không khí mát lành nhờ hệ thống tưới nước phun sương bao phủ lấy từng gốc cây. Vừa thoăn thoắt gỡ lớp túi vải bao trái trên một quả bưởi to tròn, ông Đỗ Văn Dũng vừa chia sẻ: "Phải bao từng trái cẩn thận thế này, bưởi mới giữ được màu đẹp, không bị bọ xít hay ruồi vàng đục. Có như vậy thương lái ưu tiên chọn mua, người tiêu dùng cũng ưa thích".

Nhìn cơ ngơi hôm nay, ít ai biết chỉ chưa đầy 10 năm trước, vùng rẫy này còn ngổn ngang khó khăn. Đất rộng nhưng thiếu vốn, gia đình bà Lý, ông Dũng cứ loay hoay mãi với bài toán trồng cây gì, nuôi con gì để có thu nhập ổn định. Không chịu lùi bước, hai vợ chồng dọn rẫy, cải tạo lại từng ô đất rồi chọn phương án "lấy ngắn nuôi dài" để đầu tư cây trồng. Cây bưởi da xanh phải mất ít nhất 4 năm mới cho thu hoạch, nên trong 4 năm đó vợ chồng bà Lý trồng xen nhiều loại cây ngắn ngày như dứa, đu đủ, chuối... để có thu nhập hằng tuần. Khi cây bưởi khép tán và bắt đầu cho thu hoạch cũng là lúc thu nhập từ sản xuất của gia đình bà Lý dần ổn định ở mức cao.

Bên cạnh cây trồng chủ lực là bưởi da xanh, những năm gần đây, vợ chồng bà Lý còn trồng thêm xoài, sầu riêng, chôm chôm… Đến nay xoài và chôm chôm đã cho trái, bước đầu cho thấy rất phù hợp với điều kiện canh tác, thổ nhưỡng vùng đất này. Trừ hết chi phí, mô hình kinh tế vườn đồi kết hợp chăn nuôi heo, gà đã mang lại cho gia đình bà Lý lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/năm.

Cán bộ Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh khảo sát, trao đổi trực tiếp tại mô hình kinh tế vườn tổng hợp của hội viên Đinh Thị Lý.

Đồng hành với nông dân

Trong câu chuyện vươn lên của gia đình bà Đinh Thị Lý, ngoài nghị lực của bản thân còn có sự đồng hành của Hội Nông dân địa phương trong việc hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. "Năm 2018, gia đình tôi muốn mở rộng sản xuất nhưng gặp khó khăn về kinh phí mua cây giống và lắp hệ thống tưới nước. Nắm bắt được nguyện vọng đó của gia đình tôi, Hội Nông dân xã đã chủ động đứng ra làm thủ tục tín chấp, giúp chúng tôi tiếp cận nguồn vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, chúng tôi mua 250 gốc bưởi da xanh giống tốt, heo đen, gà vịt và đầu tư dàn máy bơm, béc tưới cây đồng bộ", ông Đỗ Văn Dũngcho biết.

Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh, các hội viên khi có nhu cầu đều được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn nhanh chóng với lãi suất thấp, ổn định, áp lực trả lãi giảm đi rất nhiều. Có vốn, bà con nông dân yên tâm đầu tư cây giống, máy móc canh tác, bám rẫy bám đồi, từng bước vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững. Không chỉ làm tốt vai trò "dẫn vốn", cán bộ Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh còn thường xuyên thăm hỏi tình hình sản xuất, động viên bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Bà Cao Thị Huỳnh Như - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh cho biết, cây bưởi da xanh là sinh kế thoát nghèo bền vững, cây trồng chủ lực của hội viên, nông dân trên địa bàn. Cùng với phát triển về diện tích, Hội Nông dân xã định hướng nông dân tập trung nâng cao chất lượng nông sản, gắn với kinh tế trang trại và phát triển sản phẩm OCOP của địa phương. Nhờ đức tính chăm chỉ làm ăn của người nông dân và sự đồng hành, tiếp sức của tổ chức Hội Nông dân đã từng bước đưa những vùng rẫy khô cằn thành những mảng xanh trù phú.