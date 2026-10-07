Sáng 7/10: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.638 đồng

Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên thứ Tư sau khi căng thẳng trên thị trường trái phiếu châu Âu hạ nhiệt, trong khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương này để tìm thêm tín hiệu về khả năng tăng lãi suất.

Euro đã tăng mạnh nhất trong bảy tuần ở phiên trước, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp giảm sau khi ứng viên đang dẫn đầu cuộc đua tổng thống vào mùa xuân năm tới đưa ra kế hoạch cắt giảm mạnh chi tiêu. Trong khi đó, yên suy yếu ngay cả khi một thành viên có quan điểm ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết bà ủng hộ việc tăng lãi suất.

Cuối ngày hôm nay, Fed dự kiến công bố biên bản cuộc họp chính sách ngày 15-16/9, khi cơ quan này đã nâng lãi suất để đối phó với lạm phát. Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed có phần bớt cứng rắn hơn sau khi số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và việc làm tuần trước thấp hơn dự kiến.

Gavin Friend, chiến lược gia thị trường cấp cao tại National Australia Bank, nhận định: “Dường như Fed không còn quá cấp bách trong việc tăng lãi suất sau số liệu PCE yếu hơn và báo cáo việc làm phi nông nghiệp gần đây”.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,03% lên 101,94 điểm sau khi giảm 0,27% trong phiên trước. Euro giảm 0,08% xuống 1,1249 USD/EUR.

Yên Nhật giảm 0,19% xuống 158,43 JPY/USD. Bảng Anh giảm 0,08% xuống 1,3262 USD/GBP.

Lợi suất trái phiếu trên toàn cầu đã tăng trong những tuần gần đây do kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất, đồng thời thị trường lo ngại về tình hình tài khóa của nhiều quốc gia.

Trái phiếu chính phủ Pháp đang chịu sức ép ngày càng lớn trong bối cảnh giới chính trị nước này gặp khó trong việc kiểm soát thâm hụt ngân sách trước cuộc bầu cử được dự báo sẽ gây nhiều chia rẽ vào năm 2027. Việc Tây Ban Nha kêu gọi bầu cử sớm cũng làm gia tăng áp lực gần đây lên đồng euro.

Euro tăng mạnh trong phiên thứ Ba sau khi bà Marine Le Pen, ứng viên tổng thống thuộc phe cực hữu tại Pháp, nâng mục tiêu cắt giảm chi tiêu lên 140 tỷ euro (158 tỷ USD), từ mức tiết kiệm 125 tỷ euro được đề xuất trước đó nếu bà giành chiến thắng vào năm 2027.

Thành viên mới của BoJ, bà Ayano Sato, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kyodo hôm thứ Tư rằng bà ủng hộ phương án nâng lãi suất theo nhiều bước.

Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, BoJ có thể phát tín hiệu trong tháng này rằng lạm phát cơ bản đã gần đạt mục tiêu 2%, qua đó cho thấy cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất.

Kỳ vọng Fed nâng lãi suất ngay trong tháng này đã giảm, nhưng thị trường vẫn dự báo sẽ có thêm các đợt tăng vào cuối năm nay và năm sau.

Trái với quan điểm cần kiên nhẫn gần đây của một số quan chức Fed, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid hôm thứ Ba cho rằng ngân hàng trung ương vẫn cần tiếp tục nâng lãi suất chính sách để kiềm chế lạm phát, ngay cả khi lợi suất trái phiếu dài hạn cao hơn đang gây sức ép lên hoạt động kinh tế ở một số lĩnh vực.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 hiện ở mức 20,5%, giảm từ khoảng 51% một tuần trước. Tuy nhiên, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 lên tới 84,5%.

Samara Hammoud, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định: “Trong bối cảnh Chủ tịch Fed Kevin Warsh đưa ra rất ít định hướng về chính sách sắp tới, thị trường đã phản ứng mạnh với từng số liệu kinh tế Mỹ và từng phát biểu của quan chức Fed. Chúng tôi dự báo Fed sẽ chờ đến tháng 12 mới tăng lãi suất trở lại”.

Các quan chức Fed gồm Christopher Waller, Neel Kashkari và Alberto Musalem dự kiến sẽ phát biểu vào cuối ngày thứ Tư. Fed cũng dự kiến công bố số liệu tín dụng tiêu dùng, được dự báo giảm xuống 15 tỷ USD trong tháng 8, từ 18,06 tỷ USD trong tháng 7.

Đô la Australia giảm 0,04% so với USD xuống 0,6979 USD/AUD, trong khi đô la New Zealand giảm 0,07% xuống 0,5617 USD/NZD.