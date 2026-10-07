Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới ngày 7/10 biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 7/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.209.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.209.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.521.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.146.524 đồng/kg (mua vào) và 58.906.519 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 7/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 61,2605 USD/ounce, giảm 0,14% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Theo Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), khu vực dịch vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục mở rộng trong tháng 9, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại và thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Thông tin này nhanh chóng được phản ánh trên thị trường kim loại quý. Giá bạc chịu sức ép khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ, đồng thời theo dõi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Đối với bạc, các tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed có ảnh hưởng đáng kể. Kim loại này vừa giữ vai trò là tài sản đầu tư, vừa được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Do đó, những thay đổi về kỳ vọng lãi suất thường tác động đến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của bạc.

Việc chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ vẫn duy trì trên mốc 50 điểm cho thấy kinh tế Mỹ chưa rơi vào trạng thái thu hẹp, dù tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Vì vậy, giới đầu tư sẽ tiếp tục chờ đợi thêm các số liệu về việc làm, lạm phát và hoạt động kinh tế để có thêm cơ sở đánh giá hướng đi chính sách của Fed.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn biến động theo các dữ liệu kinh tế Mỹ và phản ứng của đồng USD, lợi suất trái phiếu. Nếu những tín hiệu mới làm gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, bạc có thể nhận được thêm lực hỗ trợ. Ngược lại, đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao có thể tiếp tục gây sức ép lên giá kim loại quý này./.